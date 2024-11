Spor o sklenici vody

Přísloví, že sklenice může být poloprázdná, nebo napůl plná podle toho, jak se na ni kdo dívá, známe všichni. Málokdy se ale stane, že za poloprázdnou ji označí sborem celý národ. A ještě k tomu dodá, že ten, kdo to nevidí, snad musí být slepý. Řeč je o výroku premiéra Petra Fialy, který prohlásil, že pokud dají voliči napřesrok jeho vládě šanci na další čtyři roky, budou mít platy jako v Německu. Komentář Praha 16:30 29. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala, Zbyněk Stanjura a Marek Výborný na tiskové konferenci vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Což vyvolalo přinejmenším pobavený úsměv, když ne pobouření: Nadsazené hlášky tohoto druhu se přece běžně promíjejí jen populistům, ale ne solidnímu panu profesorovi!

Pod povrchem současné bouře ve sklenici vody bohužel zaniká fakt, že neustálé srovnávaní zdejších poměrů s bohatším sousedem vzbuzuje v lidech zcela zbytečnou skepsi. V průměru se v Česku sice vydělává o dobrou třetinu míň než v Německu, ale v porovnání s kupní silou a se zdejší skladbou obyvatelstva to nevypadá zas tak špatně.

Podle nedávného výzkumu Institutu německého hospodářství v Kolíně nad Rýnem, který srovnával kupní sílu německé střední třídy se situací v ostatních státech Evropské unie, se například ukázalo, že mezi Německem a Českou republikou sice existují velké rozdíly co do velikosti nižších a vyšších vrstev střední třídy, ale pokud jde o střední třídu jako takovou, patří do ní v obou zemích téměř stejný počet obyvatel.

V Německu to je 46 a v České republice 47 procent.

Obě země máme stejnou kupní sílu

V obou státech mají lidé v této kategorii obdobný životní standard. To znamená, že v Česku stejně jako v Německu disponuje de facto stejnou kupní silou skoro každý druhý člověk. Což rozhodně není špatná bilance.

Problém Česko ale má ve srovnání s Německem v kategorii těch občanů, kteří jsou ohroženi chudobou. Počítáno touto fiktivní jednotkou standardní kupní síly by jich tam u nás spadalo skoro 19 procent.

V Německu by naproti tomu bylo občanů ohrožených chudobou jen něco málo přes sedm procent. Zato těch opravdu bohatých by v Německu bylo necelých osm a půl procenta a v Česku by se jich v této kategorii umístil jen nepatrný zlomek.

Pokud jde ale celkově o blahobyt v jednotlivých zemích EU, je na tom ČR, měřeno průměrným bohatstvím na osobu, hned po Slovinsku druhým nejbohatším státem z celého bývalého sovětského bloku. Co chtít víc?

Autorka je dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa a Českého rozhlasu