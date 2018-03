22. 2. 2016 |Pavla Lioliasová |Zprávy z domova

Na pražském magistrátu by mohl působit právník, který by radil školám při správním řízení. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu to řekla ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD. Školám podle ní totiž chybí vyšší míra právní podpory. Stejné doporučení chce teď ministryně dát i ostatním zřizovatelům základních a středních škol - tedy městům a krajům.