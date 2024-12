Zároveň to budou třetí Vánoce, kdy na Ukrajině zuří válka. Válka, na kterou jsme si tady u nás už zvykli, která nás čím dál méně vzrušuje, válka, o které se pravidelně píše, že nás už unavuje, a průzkumy veřejného mínění tu únavu potvrzují.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martin Fendrych: Vánoce vnímáme jako svátky míru. Válka nás unavuje. Ale můžeme se octnout tam, co Ukrajinci

Křesťané si o Vánocích oživují paměť. Připomínají si, že se Bůh narodil jako člověk do světa. Přesněji do chlíva, protože svět není místo pro Boha. Katolíci toho narozeného Boha navlékli do zlata a drahých kamenů, udělali z něj Jezulátko, aby ten malér, to nevítání a odmítání Boha, zakryli.

Vánoce jsou pro věřící neodmyslitelné od Velikonoc, tedy od popravy Ježíše a jeho zmrtvýchvstání. Pro nevěřící je to jen pohádka a nesmysl. Berou jen Vánoce, jesličky, dárky. Ježíšova oběť, ukřižovaný Bůh, to je něco, co se nedá slavit. A na věčný život samozřejmě nevěří.

Naše pohodlí a naše svoboda

Jak do toho vánočního spěchu a obdarovávání zapadá Ukrajina? Je vůbec slušné ji do tohoto svátečního času tahat? Je rozumné si s ní ty „šťastné a veselé“, jak si přejeme, kazit? Nemáme snad nárok, právo, aspoň jednou za rok nechat ten svět okolo sebe plavat, odpočívat a starat se o sebe nebo o svou rodinu, na kterou jindy nemáme čas?

Nedávno jsem ve svém okolí, mimo jiné taky v jednom křesťanském, protestantském sboru, požádal o pomoc při shánění spacáků pro jednu ukrajinskou oblast. Obrátil se na mě člověk, který mnoho let pracuje s Ukrajinci, ti mají rodiny a známé blízko válečné fronty. Lidé tam mnohdy doma mrznou a potřebují pomoc. Rozeslal jsem maily, ohlašoval to i osobně, čekal jsem, že lidé budou nosit buď spacáky použité, nebo nové.

Češi jsou nejštědřejší o Vánocích. Letos nejvíce přispívali na pomoc po povodních Číst článek

Ozvalo se jich jen velmi málo, nejméně právě v tom křesťanském sboru. Kdybych tu výzvu udělal před Vánoci v roce 2022, lidé by mě tehdy spacáky a dekami zavalili. Letos skoro nic, velmi chabý zájem. Jedna starší dáma mi spací pytle slíbila a řekla: „Vůbec nechápu, jak to lidem může být jedno? Vůbec jim nerozumím, dát spacák je přece úplné minimum...“

Předpokládám, že část těch oslovených lidí posílá peníze a pomáhá snad jinak, ale zároveň vidím, jak se solidarita s Ukrajinou smrskla, jak tamní utrpení, které je rok od roku horší a horší, devastace té země je děsivá, jak to ukrajinské utrpení už lidi unavuje a zajímá je čím dál méně.

Není to naše utrpení, na nás bomby a rakety nepadají, nás nezabíjejí, čím dál víc lidí by bylo pro, aby si Rusko ukouslo kus Ukrajiny výměnou za mír. Dodám: výměnou za dočasný mír, výměnou za mír, který Rusko nechce.

Když se vrátím k Vánocům a náboženskému roku, najednou vidím paralelu: jak se na Ukrajině před časem narodila touha po svobodě, jak ji Rusové přišli zničit, jak se Ukrajinci obětují i za nás, za naše pohodlí a za naši svobodu. Ale ono nás to jejich obětování a utrpení unavuje, chceme svůj klid, zvlášť o Vánocích, o těch našich svátcích klidu a míru, si nechceme kazit náladu válkou a hrůzami.

Ukrajina by měla mít odvahu otevřít dveře k jednání o ukončení války, vyzval papež ve vánočním poselství Číst článek

Bohužel to ale nejde. Zatímco my budeme sledovat vánoční pohádky a uši nám skoro na každém kroku budou bičovat Jingle Bells, zatímco budeme dávat pozor, abychom nespolkli kost z vánočního kapra, na Ukrajině bude mnoha lidem, mnoha dětem a starým ženám a mužům zima, protože jim Rusové zničili elektrárnu, teplovod, plynárnu. Budou čekat, jestli přijde další nálet, jestli k nim spadne další raketa. Smutné Vánoce, smutný konec roku.

Tak na ně během Vánoc aspoň mysleme. Není nijak nemožné, že se i my dostaneme do jejich situace.

Autor je komentátor Aktuálně.cz