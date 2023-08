Secese i folklorní symboly. Restaurátoři v Brně obnovují téměř stoletou divadelní oponu

Několik let visela skrytá zrakům všech návštěvníků Orlovny v Brně-Tuřanech. Na zábavách před ní tančili lidé a hrála u ní kapela, ovšem nikdo o skoro sto let staré divadelní oponě nevěděl. Až když loni lidé z Tuřan odstranili závěs jedné stěny. Vykouklo na ně dílo s folklorními a secesními motivy, které si teď v srpnu vzali do parády restaurátoři. Brno 14:06 4. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opona má rozměry 7x4 metry | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Plátěná opona leží na zemi jako koberec, aby se nepodřela, je podložená papírovým podkladem. Akademický malíř Jan Knorr společně s Kristýnou Havlenovou poodhaluje v ateliéru Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy v Brně kousek plátna, které má rozměry 4x7 metrů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z dílny restaurátorů

„Vzniklo to už za první republiky, je tady cítit trošku reminiscence na secesní formy, taky jsou tady typické opakující se vzory a folklorní symboly,“ ukazuje malíř na kus obráceného plátna. Dílo trochu připomíná tvorbu Alfonse Muchy, vzniklo ovšem v kdysi známé jevištní dílně Pepy Mácy z Újezdu u Brna.

„Měli asi deset nebo patnáct zaměstnanců, specializovali se na opony a kulisy. To byla lokální kultura, a bez té by nebyla ani ta velká kultura. Kdybyste všechno nacpali jenom do galerií a vyprázdnili byste ten prostor, tak lidi to přestanou vnímat. A tohle je součást jejich života. Tohle je jejich kulturnost,“ těší Knorra, že se regionální symbol místních divadel dočká obnovy.

Jan Knorr a Kristýna Havlenová v ateliéru na Francouzské | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Oponu poškodila vlhkost, někde je děravá nebo roztržená. Leží na zemi naruby a vypadá jako po zimě opravená, respektive záplatovaná silnice. Ze zadní části jsou díry vyplněné plátěnými výstřižky a na nich jsou vidět bílé záplaty přilepené pryskyřicovou fólií.

„Je to velmi tenounká vrstva, která se nahřeje žehličkou a to plátno se pak spojí i s tím bílým jemným japonským papírem,“ popisuje Havlenová.

Na oponě jsou opakující se vzory a folklorní symboly, vznikla za první republiky | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Na původní potrhané plátno se později zezadu klasickými žehličkami přižehlí ještě jedno plátno nové, aby se opona při další manipulaci nerozpadla.

„Musíme to promyslet, aby ta gramáž nebyla příliš velká, aby to nebylo moc těžké, protože musíme myslet na to, že se to bude ještě balit. Jinak bychom to odsud nedostali,“ upozorňuje Knorr a ukazuje na několik dřevěných latí na jedné kupě. To byl starý rám opony, ze kterého si teď restaurátoři udělají rám pracovní, aby mohlo přijít na řadu to hlavní. Tedy vyčištění malby a obnova prakticky původní technikou – temperou s glycerinem.

Bude s tím hodně práce, ale vcelku dobře zachované vzory za skoro sto let naštěstí nikdo nepřemaloval a jsou dobře patrné – vždyť o oponě taky skoro nikdo nevěděl, popsal loni nečekaný nález starosta Tuřan Radomír Vondra z hnutí STAN.

Obnova opony včetně výroby nového rámu a instalace potrvá dva roky. Městská část za to zaplatí asi půl milionu korun. Nejvhodnější místo pro její vystavení ještě hledá.

Opona bude záplatovaná lněným plátnem a tzv. japonským papírem | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas