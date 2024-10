Umělecká scéna Nová Spirála voní novotou. První show po otevření se stal muzikál Vzkříšení

Scéna Nová Spirála v Praze voní novotou, je totiž po rekonstrukci. Návštěvníkům se otevřela po 22 letech chátrání. „Brodili jsme se tady v bahně,“ popsal nedávno na Radiožurnálu ředitel Nové Spirály Jan Makalouš. I tak ale po přestavbě na diváky, kteří zažili Spirálu před povodněmi v roce 2002, dýchne nostalgie. Praha 12:07 6. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hudebně taneční show Vzkříšení | Foto: Jiří Štefl | Zdroj: Český rozhlas

Jestli je nějaké představení s tímto prostorem spojené, tak je to muzikál Jesus Christ Superstar. Na písně z muzikálu sází i Vzkříšení, první hudební show po otevření.

Hodiny počítají poslední minuty do začátku představení. Hodiny, které vidí opravdu každý divák, jsou totiž promítány díky videomappingu na jeviště Nové Spirály.

Na otočné pódium přichází dirigent Kryštof Marek, který s 18členným orchestrem Vzkříšení doprovází. Hudebníci se nikam neschovají, jsou na pódiu po celou dobu představení.

Vzkříšení otevírají hity ze zmíněného devadesátkového muzikálu, ale i novinky jako například skladba z hudebního filmu The Greatest Showman. Od muzikálů se ale představení dostává i k songům od Spice Girls, AC/DC nebo Imagine Dragons. Bohužel to mnohdy působí jako playlist, který vám automaticky sestaví vaše oblíbená hudební streamovací služba.

Songy spolu během show nijak nesouvisí, nenavazují na sebe, střídají se jeden za druhým. Jedinou společnou linkou je Ježíš, vypravěč, který se snaží „z bahna“ opět dostat na výsluní. Toho hrají Robert Urban, případně Peter Strenáčik.

Vzkříšení opravdu využívá veškerého prostoru, jaký spirálovitá scéna nabízí. Hned v úvodu, vy co budete sedět na balkónech, možná zažijete menší šok, když se herec, zpěvák či sboristka objeví přímo vedle vás. Právě tím je Spirála jedinečná. Ovšem natrénovat takové představení, které by se do tohoto prostoru hodilo, bude další velkou zkouškou pro jakéhokoliv tvůrce.

Vzkříšení ukáže, co Spirála umí

Autoři představení, ale například i koncertů, mohou využívat již zmíněný videomapping, otočené i zvedací jeviště i lešení pro akrobaty. Není ale vůbec jednoduché tohle všechno skloubit. Skloubit tak, aby divák vůbec všechno dokázal pojmout. Vzkříšení to dokázalo.

Na čem ale pokulhává, je ozvučení. Občas slyšíte víc orchestr než zpěváka, občas slyšíte zpěváka a naopak neslyšíte orchestr, jako to bylo například u písně Nothing Compares 2 U zpěvačky Sinéad O'Connor.

A ani takzvané „high note“ se během premiéry některým interpretkám moc nezdařily. V tomhle případě je raději z diváckého pohledu lepší ubrat a na nový prostor si postupně zvykat, než ze sebe zkoušet hned v prvním představení Nové Spirály vydat vše.

Spirála má tvar plechovky. Což je pro divadlo i koncerty velmi netradiční. Takže s každým představením, s každým koncertem, musí zvukař celou „plechovku“ nazvučit od začátku.

Vzkříšení vám ukáže všechno, co Spirála dokáže. A doslova z toho budete překvapeni, protože jiný takový podobný prostor neexistuje. 24 herců, tanečníků a akrobatů vám během necelých dvou hodin prostor představí doslova od sklepa až po půdu.

První show v Nové Spirále tak nabízí pohled do její budoucnosti. Už v listopadu se v ní začne odehrávat legendární romance Madisonské mosty s Vandou Hybnerovou a Janem Révaiem. Bude to tak první činoherní představení tohoto příběhu.