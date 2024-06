Adam Mišík: Role mimo váš rajon jsou výzva. Trvalo dlouho vymanit se z pozice zamilovaného teenagera

Společně s dalšími Young Stars zasadil strom na festivalu ve Zlíně. Herec a muzikant Adam Mišík se tu ocitl vedle Anny Fialové nebo Filipa Březiny. Teď se ale už připravuje na koncert ve Foru Karlín, bude se také točit další série Metody Markovič. „Je to skvělý projekt, na který se diváci těší už teď,“ říká Adam Mišík v rozhovoru pro Radiožurnál. Host Radiožurnálu Praha 22:10 8. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společně s dalšími Young Stars zasadil strom na festivalu ve Zlíně. Herec a muzikant Adam Mišík se tu ocitl vedle Anny Fialové nebo Filipa Březiny (Adam Mišík) | Foto: Elena Horálková

Na festivalu jste takříkajíc ve dvojroli, Adam Mišík sám za sebe jako zpěvák, ta druhá role je Young Star. Jak se cítíte být jedna ze čtyř mladých hvězd?

Určitě je to pocta, a vlastně i moje premiéra na filmovém festivalu. Včera jsme zasazovali strom, měli jsme takový briefing jak to udělat správně. Možná v parku u nás na Letné něco zasadím.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Divadlo je řehole a disciplína, hraní koncertů mě láká víc, přiznává Adam Mišík

Po vyprodané Roxy jste vsadil na Forum Karlín. Vím, že mluvit o 6. únoru příštího roku je trochu předčasné, ale na svých stránkách píšete – slibuji vám životní show…

Ono to utíká, přípravy okolo toho nejsou zas tak jednoduché. Je to největší prostor, co jsme kde dělali, co se týče sólového koncertu. Světla, která tam plánujeme přivézt, to, co k velkému koncertu patří – chceme to udělat ve velkém.

Ve filmu jste už dvacet let, kolem šestého roku jste si zahrál ve filmu Kráska v nesnázích. Jak na tu dobu vzpomínáte?

Bylo to nahlédnutí do filmového světa, bylo neuvěřitelná plejáda hvězd a legend českého filmu, které se v tom filmu objevily, až teď zpětně mi to dochází a jsem šťastný, že mám zachycené momenty s takovými legendami. Pamatuji si to živě, dětství jsem měl i díky tomu natáčení hodně pestré. Neměl jsem rád tábory, školy v přírodě, natáčení bylo lepší. Takže velmi živě si to pamatuji.

Ceny české filmové kritiky ovládl okultista Arvéd, uspěl i BANGER. či minisérie Podezření Číst článek

Co považujete za váš stěžejní film?

Banger. Moji kariéru posunul někam jinam, kam jsem si vždycky přál, rezonuje to napříč věkovými skupinami a lidmi různých profesí, různých koutů života. To je pro mě doteď fascinující.

Stále jedete po dvou kolejích, neuvažujete, zda byste chtěl víc hrát, nebo víc zpívat?

Když jsem byl na konzervatoři, tak člověk se tam učí všechno, učí se tam zpívat, hrát, hýbat se, je to nádoba určitých dovedností, které se prolínají, člověku to dává větší možnost, jak tvořit, být multižánrový. V tom si myslím, že to je fajn, člověk má víc možností.

Tvorba hudby

Vystupoval jste v nějakém muzikálu?

Myslím si, že jsou lidé, kteří jsou na to víc stavění, já jsem rád na stage s kapelou, v Bangeru byl hudební aspekt, psali jsme k tomu tu hlavní píseň. Ale ani filmová hudba asi není moje parketa, mě prostě baví pop music, psát chytlavé věci, je to strašně těžká disciplína, napsat něco, co je chytlavý a není to blbý.

Mišík o roli ve filmu BANGER.: Drogy takové, jaké jsou, a křehká kostra závislých za rolí tvrdého haura Číst článek

Prý se vám splnil sen, když jste dostal roli kriminalisty v Metodě Markovič?

Je to seriál o jednom z nejlegendárnějších kriminalistů, kteří tady žili. Těch případů, na kterých dělal, je plejáda, které se zapsaly do historie kriminalistiky. Například případ Ladislav Hojera, to je jeden z nejšílenějších sériových vrahů.

Co vás na té roli lákalo?

Dlouho mi trvalo vymanit se z rolí typu zamilovaný teenager, neměl jsem prostor vystoupit ze své komfortní zóny. A role, které jsou mimo váš rajon, jsou větší výzva. Lidé, když vás vidí jinak, tak je to pro ně překvapivé a vlastně je to baví. Takže to baví i mě.

Co chystáte jako Adam Mišík a kapela?

Tak můj největší koncert bude ve Foru Karlín, o kterém jsme se bavili, k tomu směřuje veškerá moje pozornost, doufám, že lidé přijdou a užijí si to s námi.

‚Divadlo je řehole‘

A co se týče hraní, dlouhá léta jste hrál v Anně Karenině v ABC. Jaká to byla zkušenost?

Divadelní zkoušení je nemilosrdné, divadlo je řehole, disciplína, hraní koncertů mě asi láká víc, k divadlu nemám takový niterný vztah, abych byl pro to schopen obětovat to, co pro to divadelní herci obětovávají.

Hrát vražedkyni vlastního dítěte mnou otřáslo. Jsem nová Médea, říká herečka ze soudního dramatu Číst článek

Ale vyzkoušel jste si různé druhy divadelního herectví, Pěna dní v La Fabrice, před lety na Letních shakespearovských slavnostech Veselé paničky windsorské? To asi byla zajímavá zkušenost?

Určitě. A největší zkušenost z toho celého bylo poznat mé kolegy, já byl vlastně tehdy ještě dítě. Pracovat s legendami, tak to je něco, co si nesu v srdci, zažil jsem Květu Fialovou na natáčení. Takže to jsou legendy a jsem šťastný, že jsem tuhle éru zažil.

A chystá se ještě další natáčení?

Budeme točit další sérii Metody Markovič. K tomu se upínám, že to bude skvělý projekt, na který se diváci už těší teď. Ta první řada měla jen šest dílů, takže lidé to dali za dva dny.

Na čem všem pracuje Adam Mišík? A jak vzpomíná na své filmové role? Poslechněte si celý rozhovor, audio je v úvodu článku.