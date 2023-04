‚Rozmanitost je důležitá.‘ Panenka Barbie má Downův syndrom, kulaté oči a ortézy u kotníků

Nová panenka je nižší, podsaditější postavy a má kulatější obličej s širším nosem, mandlovýma očima a menšíma ušima. Oblečená je do šatů s nadýchanými rukávy v symbolické žlutomodré barevné kombinaci, která je spojená s povědomím o Downově syndromu.

Na krku má růžový náhrdelník se třemi šípy, ty mají představovat třetí kopii 21. chromozomu, která Downův syndrom způsobuje. Růžové ortézy na nohou pak odkazují na skutečnost, že některé děti s Downovým syndromem je využívají k podpoře kotníků.

„Pro nás to znamená hrozně moc –⁠ poprvé mít možnost si hrát s panenkou Barbie, která vypadá jako my. Nikdy bychom neměli podceňovat sílu zobrazení,“ uvedla pro server CNN Kandi Pickardová.

Britská modelka Ellie Goldsteinová, která se zasazuje o inkluzi, zviditelnění a pochopení lidí s Downovým syndromem, dodala, že když panenku uviděla poprvé, byla z ní „unešená“. „Rozmanitost je důležitá. Každý potřebuje vidět lidi, jako jsem já, a ne abychom se někde schovávali,“ řekla.

The first Barbie doll with Down syndrome has been unveiled.



The release of the new design "continues to expand on inclusion in doll play," says Lisa McKnight, the global head of Barbie and Dolls for toy maker Mattel. pic.twitter.com/9KsNXlBfmD