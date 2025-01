Filmové premiéry roku 2025: Franz bez Kafky, Brad Pitt ve formuli 1 a zuřivý virus 28 let poté

V následujícím roce se v kinech rozloučíme s agentem Ethanem Huntem, znovu nahlédneme do postapokalyptického světa Dannyho Boylea a Alexe Garlanda a poznáme nového Supermana. Mezi filmovými premiérami roku 2025 ale najdeme také novinky od Agnieszky Holland a Stevena Soderbergha nebo nálož pokračování a předělávek. Přehled Kino 7:27 1. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výhled filmových premiér na rok 2025: (zleva) Nosferatu, Babygirl, F1, Sbormistr a Vyšehrad dvje | Foto: CinemArt / Bohemia MP / Vertical Ent. / Bioscop | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Začátek roku tradičně přinese do kin zásobu titulů s oscarovými nadějemi. Diváci se mohou těšit třeba na životopisné hudební drama Bob Dylan: Úplně neznámý v titulní roli s Timothéem Chalametem, tři a půl hodiny dlouhou filmovou fresku Brutalista s Adrienem Brodym nebo erotický thriller Babygirl, za který si Nicole Kidman odvezla hereckou cenu Coppa Volpi z festivalu v Benátkách.

Do hluboké peruánské džungle v novém pokračování populárního rodinného filmu zavítá medvídek Paddington. Tuzemské řemeslo a lokace budete moct obdivovat zase v remaku hororového fantasy Nosferatu. Režie se po F. W. Murnauovi a Werneru Herzogovi tentokrát ujal Robert Eggers.

Pravidelná roční dávka superhrdinských akčních snímků odstartuje v polovině února s Captain America: Nový svět. Harrison Ford si v něm bezmála 30 letech od thrilleru Air Force One zopakuje roli amerického prezidenta.

V květnu na to má navázat partička antihrdinů v marvelovce Thunderbolts*, v polovině léta potom nová adaptace Fantastické čtyřky s podtitulem První kroky. Konkurenční studio DC nasadí do kin svého nového Supermana. Červený plášť a upnutý trikot po Henrym Cavillovi v této verzi převzal David Corenswet.

Rovnou tři původně animované příběhy se představí divákům v hrané podobě. Půjde o Sněhurku, Jak vycvičit draka a Lilo & Stitche, což jsou všechno jen tak náhodou zrovna snímky o mezidruhovém přátelství.

Nepřijdeme ale ani o čistokrevné animáky. S mimozemšťany se už v červnu spojí smolař s bujnou fantazií jménem Elio. Do města zvířat se pak podíváme na konci roku v druhé části Zootropolis.

Dočkají se také fanoušci několika filmových franšíz. Snímek s podtitulem Poslední zúčtování uzavře skoro 30letou ságu Mission: Impossible s Tomem Cruisem v roli agenta Ethana Hunta. Nové dinosauří dobrodružství slibuje Jurský svět: Znovuzrození, zpátky do světa (skoro)neprůstřelného zabijáka Johna Wicka nás pak zavede Balerína s Anou de Armas v hlavní roli.

Události muzikálového spektáklu se Cynthiou Erivo a Arianou Grande dopoví na konci listopadu druhá část Čarodějky. A na to, co bylo se Zemí 28 let poté, co se po ní rozšířil smrtící virus, se podívá nový sci-fi horor Dannyho Boylea. Za scénářem opět stojí Alex Garland, autor původního snímku 28 dní poté.

Brad Pitt se na konci června představí ve sportovním dramatu F1 jako bývalý jezdec formule 1, který se vrátí na závodní dráhu, aby vyšperkoval formu mladého závodníka.

Michael Fassbender s Cate Blanchett na sebe vezmou podobu manželského páru v novém špionském thrilleru Stevena Soderbergha s názvem Operace Black Bag.

Robert Pattinson si v mnohokrát odkládané, vědeckofantasticky laděné tragikomedii Mickey 17 zahraje muže, který věnoval své DNA vědě. A tak po každé, tvrdou prací způsobené smrti pokračuje v úkonech jeho vlastní klon.

Kauzou sexuálního zneužívání v dětském pěveckém sboru Bambini di Praga se inspiruje v červenci uváděné drama Sbormistr, osudy spisovatele Franze Kafky zase novinka polské režisérky Agnieszky Holland. Její Franz se chystá do kin na konci září.

Už v dubnu pak čeká zahraniční angažmá na fotbalového seladona Laviho v pokračování diváckého hitu Vyšehrad.

KALENDÁŘ FILMOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2025 Filmové ceny

noc na 6. ledna

Zlaté glóby 1. února

Ceny české filmové kritiky 8. února

39. Španělské filmové ceny Goya 16. února

78. Britské filmové ceny BAFTA 22. února

40. Ceny nezávislého filmu (Independent Film Awards) 28. února

50. Francouzské filmové ceny César 8. března

32. Ceny České filmové a televizní akademie (Český lev) 3. března

97. Ceny Akademie (Oscary) Filmové festivaly

23. ledna - 2. února

Festival nezávislého filmu v Sundance 13. února - 23. února

75. Mezinárodní filmový festival v Berlíně (Berlinale) 12. - 20. března

27. Jeden svět 6. - 11. května

Mezinárodní festival animovaného filmu Anifilm 13. - 24. května

78. Mezinárodní filmový festival v Cannes 4. - 12. července

59. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech 25. - 31. července

51. Letní filmová škola Uherské Hradiště 27. srpna - 6. září

82. Mezinárodní filmový festival v Benátkách 4. - 14. září

50. Mezinárodní filmový festival v Torontu 24. října - 2. listopadu

29. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava