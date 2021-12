Nejlepší filmy roku 2021, co jsme v kinech (ne)viděli: rytířské eposy, domácí video a hory písku

Dlouho očekávaná adaptace sci-fi klasiky, pandemický stand-up speciál/muzikál i stylizovaná alegorie o hrdinství po česku figurují na seznamu toho nejlepšího, co v uplynulém roce nabídla tuzemská kina, festivaly nebo streamovací platformy. Výběr sestavila recenzentka serveru iROZHLAS.cz. TOP 10 Kino / Doma 7:02 24. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: Timothée Chalamet v Duně, Carey Mulligan v Nadějné mladé ženě a Dev Patel v Zeleném rytíři | Foto: Vertical Ent. / CinemArt / Forum Film CZ | Zdroj: koláž iROZHLAS.cz

Bo Burnham: Inside

O dost možná nejpřesvědčivější a zároveň nejdepresivnější záznam pandemické zkušenosti se ve svém 90minutovém speciálu, balancujícím kdesi mezi stand-upem a muzikálem, postaral komik Bo Burnham. Během ročního pobytu v domácí karanténě svépomocí zrežíroval, vyprodukoval, nahrál a sestříhal dvacítku volně pospojovaných hudebních vystoupení.

V jednom s notnou nadsázkou přemítá nad tím, zda se dá zachránit svět prostřednictvím komedie, v jiném zase jen empaticky vykřikuje jméno zakladatele firmy Amazon Jeffa Bezose. Ať už ale Burnham zrovna zabředává do sebeparodie, štiplavé satiry nebo existenciální terapie, bude se vám chtít zeptat: Je Bo v pohodě? A jsme v pohodě my všichni? Speciál Bo Burnham: Inside je ke zhlédnutí na Netflixu.

Bod varu

Jednozáběrové gastrodrama – jak snímek oficiálně označoval program Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde proběhla jeho světová premiéra – ukazuje intenzivní předvánoční směnu v londýnské restauraci, kde se osobní problémy šéfkuchaře (ztvárněného tradičně uhrančivým Stephenem Grahamem) začnou mísit s jeho prací. Doporučuji nejen lidem, kteří si potřebují rychle zvednout tlak. Vybraná kina v Praze, Brně a Hradci Králové nasadí Bod varu ve speciálních projekcích od 23. prosince 2021.

Duna

Literárnímu světu Franka Herberta spolu s jeho mocenskými hrami, odkazy na kolonialismus, zubatými písečnými červy a dlouhou historií pochybností, že by se kdy dal úspěšně zfilmovat, se v režii Denise Villeneuva už podruhé dostalo života na širokém plátně. Chybí tu sice Sting ve speedech, ale Villeneuvova Duna si nepochybně zaslouží označení audiovizuální spektákl, a to v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Snímek měl v českých kinech premiéru 21. října 2021. Recenzi si můžete přečíst zde.

Nadějná mladá žena

Co na první pohled může vypadat jako celkem přímočarý krvavý revenge thriller, se v subverzivním oscarovém scénáři Emerald Fennell stává mnohovrstevnatým dramatem i trpkou komedií o vyrovnání se s životními traumaty a nespravedlností společenského nastavení. Nadějná mladá žena měla premiéru 27. května 2021, nyní ji najdete v nabídce vybraných videoték.

Okupace

Do divadelního baru mezi partičku rozčarovaných divadelníků nakráčí opilý sovětský voják. Atmosféra houstne a jednotlivé charaktery se začínají vybarvovat. Všechno se přitom točí kolem otázky, kterou režisérovi s tváří Martina Pechláta na začátku tohohle částečně asynchronního stylizovaného debutu položí mladá studentka Antonie Formanové: „Kdo je podle vás hrdina?“ Okupace měla premiéru 5. srpna 2021. Nyní je k vidění na streamovacích platformách Aerovod nebo DaFilms.

Otec

I dlouhé měsíce po zhlédnutí této zdrcující a geniálně obsazené adaptace divadelní hry Floriana Zellera se mnou zůstává chvíle, kdy se titulní postava otce choulí ke stěně a zajíká se pláčem. „Mám pocit, jako bych ztrácel všechny své listy,“ pronese zoufale mezi vzlyky. Britský herec Anthony Hopkins si za ztvárnění stárnoucího muže, jehož realita se s nastupující demencí stává čím dál tím více dezorientující, zaslouženě odnesl Oscara.

Paříž, 13. obvod

Mluvit o černobílé novince Jacquese Audiarda – na jehož scénáři se podílela také Céline Sciamma, autorka Portrétu dívky v plamenech – znamená odhalovat kousek ze sebe samotného. Tahle elegantní koláž příběhů čtyř třicátníků, podpořená snovým soundtrackem od Rone, nemusí dokonale odrážet vaši osobní zkušenost, abyste ihned rozpoznali pocity, které se snaží vyjádřit: samotu, bolest a touhu po intimitě. Kdo by tušil, že se dá dojmout nad videohovorem s camgirl? Snímek Paříž, 13. obvod se poprvé představil českým divákům na festivalu v Karlových Varech. Do kinodistribuce se dostal 18. listopadu 2021.

Smolný pich aneb Pitomý porno

Společenské předsudky, třídní schůzky a domácí video. Rumunský filmař Radu Jude ve vítězném snímku z letošního Berlinale tne do živého. Stačí mu pouhé tři kapitoly rozdělené rozvernou hudbou a růžovou grafikou, aby trefně poukázal na to, jak se obscénní chování stalo denním chlebem našich životů – málokdy má přitom cokoli společného s erotikou. Smolný pich aneb Pitomý porno měl českou premiéru 2. září 2021. Nyní je k vidění na Aerovodu. Recenzi na snímek si můžete přečíst zde.

Titan

Horký kandidát na hřejivou bizarnost roku (a vedle toho i vítěz Zlaté palmy z Cannes) je nablýskaná kára řítící se nepředvídatelnými dějovými serpentýnami. Traduje se, že několika lidem se mělo u sledování v pořadí už druhého body hororu z dílny Julie Ducournau udělat natolik špatně, že museli vyběhnout ven z kinosálu. Co víc byste po filmu o lásce a péči nalezené rodiny mohli chtít? Titan zahájil letošní přehlídku Be2Can. Kina ho nasadila 7. října 2021. Nyní ho můžete zhlédnout ve virtuálním kinosálu Edisonline.

Zelený rytíř

Koho jako prvního napadlo začít obsazovat Deva Patela do adaptací klasických literárních děl, by si zasloužil metál. A tohle netradičně antihrdinské převyprávění artušovské legendy v režii Davida Loweryho je neskutečně lahodnou a vizuálně podmanivou podívanou do Patelovy neustále rostoucí sbírky ikonických rolí. Zeleného rytíře v předpremiéře uvedl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Do kin snímek vstoupil 16. září 2021.

Filmy pod čarou

Miluj svého robota (trailer), Myši patří do nebe (trailer), Ne! (trailer), Rytíři spravedlnosti (recenze), V rytmu srdce (trailer)