Nejlepší filmy roku 2018 podle iROZHLAS: černobílé romance, animovaní psi i výlet na Měsíc

10. Tiché místo

Rodina přežívající v utichlém světě, jeden důmyslný plán a úhlavní nepřítel ve formě zrezlého hřebíku. Herec John Krasinski si pro svůj režijní debut vybral bezútěšný postapokalyptický horor, který zdůrazňuje roli rodiny a sílu filmového zvuku stejně jako herecké kvality manželky Emily Bluntové.

Tiché místo mělo premiéru 7. května. Recenzi si můžete přečíst zde.

9. Spider-Man: Paralelní světy

Svět komiksových hrdinů dostal s animovaným snímkem Boba Persichettiho, Petera Ramseyho a Rodneyho Rothmana nový nádech. Nové pavoučí dobrodružství s podtitulem Paralelní světy spojilo šest verzí Spider-Mana a s nimi i neotřelou animaci, která naplno využívá svých možností a přitom zůstává věrná komiksovému stylu vyprávění.

Spider-Man: Paralelní světy se dostal do kin 13. prosince. Recenzi si můžete přečíst zde.

8. BlacKkKlansman

„Bůh žehnej bílé Americe.“ Režisér Spike Lee se ve své nejnovější tragikomedii pustil do skutečného příběhu afroamerického policisty Rona Stallwortha, kterému se na konci 70. let podařilo infiltrovat rasistickou organizaci Ku-klux-klan. Bolestně nadčasový životopisný snímek je podán s nadsázkou, když se ale náhled před závěrečnými titulky objeví záběry z loňských protestů v Charlottesville, tuhne z toho krev.

BlacKkKlansman uvedl festival v Karlových Varech, od 16. srpna ho mohli vidět diváci i v kinech.

7. Psí ostrov

Druhá stop motion animace filmového mistra symetrie Wese Andersona zavedla diváky na Ostrov odpadků. Tam totiž fiktivní město Megasaki vyhostilo své veškeré psí obyvatelstvo. Andersonova novinka kombinuje vše, co na jeho tvorbě obdivujeme nejvíce – situační a vizuální komedii spolu s tradičně působivým hereckým obsazením – s přídavkem úvahy nad rozdělením společnosti a potřebou komunikace.

Psí ostrov byl v kinech od 10. května. Recenzi si můžete přečíst zde.

6. Zloději

Japonský režisér Hirokazu Kore'eda natočil velmi jímavý snímek o zvláštní početné rodině žijící v provizorním domě na periferii, které nechybí humor ani hlubší poselství. V chudobě, která je nutí krást v obchodech, nacházejí členové rodiny útočiště jen mezi sebou. Jejich semknutá skupina ale přežívá na tajemstvích, která se pomalu dostávají na povrch.

Zloději vstoupili do kin 11. října.

5. První člověk

Snímek o cestě prvního člověka na Měsíc omračuje zvukem, emočním zoufalstvím i vizuální krásou. Značí tak další úspěšnou spolupráci režiséra Damiena Chazella se skladatelem Justinem Hurwitzem po muzikálu La La Land nebo hudebním dramatu Whiplash. Popisuje přitom daleko více než jednu komickou výpravu: překonávání nemožného i vyrovnávání se se zármutkem.

Film První člověk vstoupil do kin 11. října.

4. Nikdys nebyl

Když se Lynne Ramsayová pokoušela dostat Joaquina Phoenixe do mysli traumatizovaného nájemného zabijáka, údajně mu poslala zvukové nahrávky ohňostrojů a střelby se vzkazem, že tohle jeho postavě běží neustále hlavou. Na žebříčku těch nejlepších bizarně kouzelných scén se okamžik, kdy leží se svou obětí na podlaze v tratolišti krve a pobrukuje si známou odrhovačku, umístí hodně vysoko. Skotská režisérka na rozdíl od jiných tvůrců netočí co rok, a tak uvedení každého nového díla patří k filmovým zážitkům roku. Už proto, že jde vždy o zaručený zásah do slabin.

Nikdys nebyl mělo premiéru 1. března. Recenzi si můžete přečíst zde.

3. Střídavá péče

Málokterý horor zasáhne diváka tak hluboko, jako to dokáže prvotina režiséra Xaviera Legranda. Drama sledující potýkání malého Juliena s tyranským otcem se víceméně drží formálního stylu, to nejlepší si nechává na závěr. Tehdy totiž zavrtá diváky do sedaček v tichém děsu, jen aby za psychologickým peklem konečně v poklidu zavřel dveře.

Střídává péče oslnila diváky na pražské přehlídce Febiofest. Do kin se dostala 19. července. Recenzi si můžete přečíst zde.

2. Studená válka

Polský režisér oscarové Idy uhranul nejen porotu Evropských filmových cen svou černobílou baladou o milencích, jejichž vztahu brání politika, vlastní charakterové vady i opačné povahy. Co záběr, to skvostný vhled do příběhu, který vypráví. Své charaktery přitom Paweł Pawlikowski rád rámuje do okrajů, jako by jejich počínání zachytila kamera jen náhodou, spolu s něčím mnohem důležitějším ve středu. Útržkovitý pohled se ale projevuje i v ději. Do životů trpící dvojice tak nechá nahlédnout jen párkrát. Nikdy přitom neřekne dostatek.

Studená válka vstoupila do kin 12. července. Předtím ji uvedl filmový festival v Karlových Varech. Recenzi si můžete přečíst zde.

1. Dej mi své jméno

Letní romance, nezapomenutelný herecký výkon 22letého Timothéeho Chalameta, za který získal zaslouženou nominaci na Oscara, a výrazný soundtrack písničkáře Sufjana Stevense. Snímek Lucy Guadagnina ubíhá pomalu, podobně jako rozpálené dny v severní Itálii. Pro film o první lásce, která má jasně stanovené, kdy musí skončit, je to ideální forma. Zbývá spousta času, dokud najednou už není žádný.

Snímek měl premiéru 22. března. Recenzi si můžete přečíst zde.

Favorité roku 2019

Už na konci ledna vstoupí do kin jeden z favoritů nadcházející sezony předávání filmových cen, příznačně nazvaný snímek Favoritka řeckého režiséra Yorgose Lanthimose. Diváci se v ní mohou těšit na charakteristickou dávku absurdity a hereckého mistrovství. V hlavních rolích se představí Olivia Colmanová, Rachel Weiszová a Emma Stonová.

Další očekávanou novinkou je pak například drama o konverzní terapii Boy Erased s Lucasem Hedgesem a Nicole Kidmanovou, za níž představitel hlavní role získal nominaci na Zlatý glóbus. Premiéra filmu je plánována na 7. března.