‚Princezna má asi 16 nebo 17 let a Míra je o pár let starší.‘ Pyšná princezna se objeví v animované verzi

„Snažili jsme se ty naše nápady do toho filmu naroubovat tak, abychom pořád cítili, že tam je to, co dělalo tu původní Pyšnou princeznu tak skvělou pohádkou a filmem,“ říká jeden z režisérů animované pohádky Pyšná princezna Radek Beran.

Při tvorbě nového filmu se inspirovali jak kultovní hranou pohádkou Bořivoje Zemana, tak její původní předlohou od Boženy Němcové. Aby se postavy více přiblížily dnešnímu publiku, snažili se je omladit.

„Princezna má asi 16 nebo 17 let a Míra je o pár let starší, ale ne o moc. U něj jsme ubrali oproti původní verzi trochu víc, protože pan Ráž je v tom filmu takový dobromyslný král, je zodpovědný a my jsme z něho udělali takového většího rošťáka. Má sice skvělé nápady, ale moc je nedomýšlí,“ popisuje Radek Beran.

Podle šéfa výtvarníků Jana Koníčka chtěli, aby postavy působily oproti původní hrané verzi legračně. „Používáme tam natahování obličeje, natahování prstů, když někdo někam padá. Snažili jsme se to udělat prostě víc jako animovaný film, protože v animáku si můžete dovolit spoustu věcí navíc. Nechcete se úplně tolik vázat na ten hraný film, který je limitovaný,“ říká Koníček.

Děj příběhu nové Pyšné princezny se od více než šedesát let starého filmu v mnohém neliší. Přibylo ale více akčních scén a také pár nových postav.

„Princezna má svého mazlíčka, takovou fenku roztomilou. Na tom se dobře zobrazuje, když třeba potřebujete sdělit nějaký pocit. A hlavní padouch má taky parťáka – lasici,“ říká druhý z režisérů David Lisý.

Při tvorbě prostředí se výtvarný tým inspiroval reálnými českými místy. „Král Miroslav je Sluneční království, tak to je jižní Morava. A princezna Krasomila je více ze severu, tam to Půlnoční království je trochu chladnější a drsnější, takže to jsou nějaké severní Čechy,“ popisuje Lisý.

Do nové animované pohádky tvůrci dostali i několik ikonických míst z původní hrané verze.

„Je tam třeba Panská skála, trochu jsme ji teda přifoukli a zvětšili, aby to opravdu byla skála, protože ve skutečnosti je docela malá. I když v tom černobílém filmu funguje skvěle a měl jsem z toho vždy pocit, že je to hora,“ doplňuje David Lisý.

„Máme mlýn, ale nemáme vodní mlýn, nýbrž větrný. Víc se nám to hodilo do té akce, kterou jsme tam vymysleli. Pak tam máme i uhlíře, ale v původním filmu se u něj ty postavy jenom vyspí. My jsme si říkali, že by to byla velká škoda, kdybychom dnešním dětem neukázali, jak takový uhlíř pracuje,“ dodává druhý z režisérské dvojice Radek Beran.

Hlavním postavám propůjčili hlasy herci Anna Fialová a Marek Lambora. Hudbu na motivy melodií z původní hrané pohádky složili Ondřej Brzobohatý a Ondřej Brousek. Premiéru bude mít animovaná Pyšná princezna 7.listopadu.