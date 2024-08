V Benátkách začíná mezinárodní filmový festival. Novinky uvedou režiséři Burton i Almodóvar

V Benátkách začíná nejstarší filmový festival na světě. V italském městě „na dřevěných sloupech“ budou letos promítat třeba pokračování snímku Joker s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli. Světovou premiéru bude mít na prestižní přehlídce třeba snímek After Party režiséra Vojtěcha Strakatého. Ten se dostal také do jedné soutěžní sekce. Benátky 22:06 28. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na festivalu uvedou své nové filmy také Tim Burton nebo Pedro Almodóvar. Promítat se bude v Benátkách až do 7. září, kdy porota ocení nejlepší snímky | Foto: Louisa Gouliamaki | Zdroj: Reuters

Snímek začíná po jedné party. Mladá studentka se probere v bytě plném exekutorů. V ten moment zjistí, že její otec má obrovské dluhy. Kde vzal režisér Vojtěch Strakatý inspiraci k napsání příběhu, popsal na letošním karlovarském festivalu.

„Film není autobiografický, ale do určité míry je inspirovaný vlastními rodinnými zkušenostmi a událostmi. Bylo to trochu podobné, dluhy v rodině, které přerostly do větší míry. Takže jsme si prožili podobné věci, jako jsou ve filmu. Ale nikdy jsem k tomu nechtěl přistupovat jako k autobiografii, kde bych popisoval od a do z, co se stalo, protože v reálném životě se zaprvé věci dějí dlouho, ale také to bývá mnohem komplikovanější. Film pořád kondenzuje čas a události,“ vysvětluje Strakatý.

Na festivalu v Benátkách bude mít premiéru také snímek ve smíšené realitě s názvem Křehký domov v režii Ondřeje Moravce a Victorie Lopuchinové. Diváky přenese do obývacího pokoje jedné ukrajinské rodiny. Ta stojí před rozhodnutím, zda zůstat nebo domov kvůli válce opustit.

V programu diváci najdou také dokumentární komedii Je to ve hvězdách režiséra Petera Kerekese. Ten se dostal do soutěžní sekce s koprodukčním snímkem, který vypráví o pomíjivosti, trapnosti a ukazuje, že nikdy není pozdě hledat lásku.

Na festivalu uvedou své nové filmy také Tim Burton nebo Pedro Almodóvar. Promítat se bude v Benátkách až do 7. září, kdy porota ocení nejlepší snímky.