Snažil jsem se tvůrce odradit. Nedokázali si představit to nebezpečí, říkal Dorazín po premiéře dokumentu

Válka očima i ušima zpravodaje Českého rozhlasu. I tak by se dal popsat dokumentární film Válečný zpravodaj, který měl v sobotu ve Varšavě světovou premiéru. Zároveň také dostal hlavní cenu za dokument. Hlavním protagonistou je čtenářům a posluchačům dobře známý Martin Dorazín, zpravodaj, který od roku 2022 pokrývá válku na Ukrajině. Konflikty v této zemi ale pokrýval i v roce 2004 nebo 2014 na Majdanu nebo na Donbase. Od stálé zpravodajky Varšava 15:24 20. října 2024

Tak trochu Varšavák, který ale Polsko opustil kvůli válce na Ukrajině, co trvá od 24. února 2022. „Musel jsem odjet do války a ta nemá konce. Přál bych si, aby to už skončilo,“ představil se při děkovné řeči na ceremoniálu udílení cen Varšavského filmového festivalu Martin Dorazín.

Zhruba rok působení na Ukrajině mapuje i dokumentární snímek Válečný zpravodaj režisérů Benjamina Tučka a Davida Čálka. Zvuk zpracoval Václav Flegl.

Dokument ukazuje válku skrze oči, uši a vyprávění zpravodaje Martina Dorazína. A přestože je ústřední postavou, z filmu nevyčnívá. Prostor mají i lidé, se kterými na svých reportážních cestách spolupracuje, jako je například provozovatel pekárny Oleh Tkačenko nebo lidé, které na místech potká.

V terénu na Ukrajině natáčel jen malý tým tří tvůrců. „Jednak to je trochu nebezpečná práce, takže jsme museli být velmi mobilní, museli jsme být neustále spolu. Měřítko té praktičnosti bylo jednoduché, museli jsme se vejít do jednoho auta, abychom spolu mohli někam rychle odjet, nebo naopak rychle přijet. Abychom se, pokud možno, v těch místech nerozdělovali. Ti tři lidé byli maximum, protože jsme jezdili ještě s Martinem a měli jsme spoustu techniky, kterou jsme museli tahat,“ popisuje jeden z režisérů Benjamin Tuček.

‚Snažil jsem se je odradit‘

Porota, která Válečnému zpravodaji udělila hlavní cenu za dokument, pak vyzdvihla syrovost zprostředkování událostí na Ukrajině, i hlavního protagonistu. Ten přitom dokument viděl poprvé až v sobotu při slavnostní premiéře.

„Na sebe se člověk kouká nerad, protože jsou tam záběry, které nemůže kontrolovat a neví, co z toho se bude líbit režisérům,“ říká Dorazín.

Jak Martin Dorazín přiznává, původně z nabídky natočení dokumentu nadšený nebyl.

„Snažil jsem se je odradit. Nedokázali si moc představit ty nebezpečné situace. Říkal jsem si, co tam budu dělat s dvěma - nakonec byli tři, naštěstí -, kteří nikdy v takových situacích nebyli. Točili úplně jiné filmy,“ vzpomíná.

A tak vzniklo něco nového, dokumentární film Válečný zpravodaj, jehož varšavskou premiérou a distribucí do kin prý práce s materiálem nekončí, jak popsal autor zvukové stránky dokumentu Václav Flegl.

„Jeden z těch výstupů je edukace. Oslovení studentů, aby se naučili rozeznávat, co je správná informace a odlišit ji od dezinformace, fake news. To je myslím důležitý v dnešním světě, který je zahlcený informace, hlavně na sociálních sítích,“ říká.

Tříčlenný tým a Martin se na diskuzi po konci promítání shodli ještě na jedné věci, že by si přáli, aby dokument mohli svobodně vidět i obyvatelé Ruska a aby takové dokumenty už nikdy nemusely vznikat.