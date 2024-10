Zvládne Ukrajina další mobilizaci? Pochybuji, že by se do armády dostavilo 160 tisíc osob, říká plukovník

Ukrajinské ozbrojené síly se chystají zmobilizovat dalších 160 tisíc lidí do války proti Rusku. Uvedl to před ukrajinskými poslanci tajemník bezpečnostní rady Oleksandr Lytvynenko. Agentura AFP dala tuto zprávu do souvislosti s posledními úspěchy ruských vojsk na východní frontě. „Ale onen problém spočívá v tom tuto záležitost zorganizovat a provést,“ říká Zdeněk Petráš, plukovník generálního štábu v záloze z Univerzity obrany v Brně. Rozhovor Praha 20:38 30. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják (ilustrační foto) | Foto: Joe Giddens | Zdroj: Reuters

Od začátku války už bylo do ukrajinských obranných sil povoláno více než milion lidí, aktuálně 1 050 000 mobilizovaných. Je reálné zmobilizovat během tří měsíců dalších 160 000 Ukrajinců?

Ukrajinská armáda pravděpodobně má přehled a evidenci o brancích a o občanech Ukrajiny, kteří by byli v případě potřeby povoláni do armády.

Ale že by byla reálná možnost, že by v horizontu několika málo týdnů bylo povoláno do armády a že by se skutečně do armády dostavilo 160 000 osob, jak uvádí ukrajinská strana, o tom vážně pochybuji.

Koho by se ta další vlna mobilizace mohla týkat?

Ty vlny mobilizací, které proběhly v uplynulém období se samozřejmě týkaly všech schopných Ukrajinců, kteří mohli být povoláni do armády a mohli sloužit v ozbrojených silách na základě svých předcházejících zkušeností a své předcházející služby.

Ale onen problém spočívá spíše v tom, tuto záležitost zorganizovat a provést. Povolat do armády jedince, kteří se nacházejí na území Ukrajiny a ty jedince, kteří se nachází mimo území Ukrajiny. A v tom je zásadní problém.

Takže je otázka povolání, rozeslání povolávacích rozkazů, mít evidenci jedinců, kteří jsou schopni sloužit v armádě, a otázka toho je skutečně je fyzický dostat do jednotek a zahájit s nimi výcvik tak, aby se mohli ocitnout v patřičném čase na ukrajinské frontě na patřičném místě.

To je hlavní problém těch organizačních a velitelských struktur ukrajinské armády, které jsou pověřeny tímto úkolem.

Už jsem říkal, že agentura AFP další mobilizaci dává do souvislosti s postupem ruských vojsk na východní frontě. Je další mobilizace jasná a nevyhnutelná reakce právě na ten vývoj na frontě?

Určitý signál by to byl. Určitý signál směrem k tomu, že Severní Korea se chystá poskytnout několik tisícovek svých vojáků ruské armádě a po patřičném výcviku na ruské straně je rozmístit na ukrajinské frontě.

Můžeme diskutovat o tom, jakými silami z Korejské lidově demokratické republiky ruská armáda bude disponovat, jakou budou mít výzbroj. To na straně jedné.

Na straně druhé je tady ona nutnost ze strany ukrajinského velení posílit místa kde by se případně korejské jednotky nacházely.

Ale ten postup a ta situace, která se v současné době na ukrajinské frontě odehrává, a víceméně už hraničí s tím, že ruská strana chce vybudovat především silné defenzivní pozice a zajistit vojenskou kontrolu nad tímto územím, tak ta situace s povoláním ukrajinských sil do míst, kde to bude nutné, s tím, že by se případně střetly s korejskými jednotkami, je tady hodně diskutabilní a je to už spíše v rovině nějakých spekulací, co jedna či druhá strana může přichystat a čím může disponovat.

Severokorejští vojáci

Vy už jste mluvil o tom diskutovaném zapojení severokorejských vojáků. Mluvčí amerického ministerstva obrany v úterý řekl, že v Kurské oblasti v Rusku nedaleko hranic s Ukrajinou už jsou severokorejští vojáci.

Další tisíc vojáků z KLDR tam podle mluvčího Pentagonu míří a jsou tam přemisťováni. Co toto může znamenat pro další vývoj této války?

Jednak jsou to poměrně spekulativní informace, řekl bych, přichází sice z důvěryhodných zdrojů, ale nelze je objektivně ověřit.

Co by to znamenalo, kdyby se skutečně tyto informace zakládaly na pravdě, v tuto chvíli těžko říci. Může se jednat o snahu ruské strany vytlačit ukrajinské jednotky z Kurské oblasti s využitím jednotek severokorejské armády.

Otázka ale je, jak tyto jednotky budou schopny koordinovaně součinit s ruskými jednotkami, jaká je úroveň velení a řízení, jaká je vůbec možnost nastavit komunikační a informační systémy na straně ruské a na straně korejských jednotek tak, aby ta součinnost při té bojové operační činnosti vůbec odpovídala požadovanému efektu.