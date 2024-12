Film Vlny je srozumitelný. Po Novém roce to letíme do Ameriky oddřít, říká Mádl k Oscarům

Česko má po čtyřech letech opět šanci na Oscara. Do užšího výběru 15 snímků na ceny americké filmové akademie se v kategorii Nejlepší zahraniční film dostalo drama režiséra Jiřího Mádla Vlny. „Podle mě rozhoduje to, jak moc dokáže promlouvat k mezinárodnímu publiku nebo akademikům. A ten příběh je srozumitelný,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Mádl. Spolu s ním na otázky odpovídala producentka Monika Kristl. Rozhovor Praha 14:13 18. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Mádl | Foto: Roman Černý/FORUM 24 | Zdroj: Profimedia

Jaký to je pocit projít zase rozhlasovou vrátnicí? V podstatě teď sousedíme s místy, kde sídlila ona známá redakce mezinárodního života.

Chodím sem vždy rád, to si pojďme říct hned na začátku. A jestli to myslíte ve spojitosti s filmem, tak jsme tady toho zase tolik nenatočili, protože budova rozhlasu už je hodně upravená, takže nesplňuje to, co jsme potřebovali na natáčení. Ale samozřejmě, že od té doby, když jdu před tou hlavní bránou, kde se točily ty nejdivočejší události, tak tam mám vždycky trošku motýlky v břiše.

Kdy a jak přišel nápad natočit právě tento příběh? Jak dlouho zrál a vznikal?

Když jsem poprvé přišel sem do rozhlasu, potkal jsem na recepci Filipa Rožánka, to musel být rok asi 2009. A potom 2012 jsem začal fakt tvrdý research (výzkum, pozn. red.). A víte, jaký je rok teď, takže to docela trvalo. Řekněme, že posledních pět nebo šest let už to bylo hodně intenzivní.

Co podle vás k nominaci na Oscara přispělo?

Je tam určitě spousta faktorů. Ukazuje se, že film je především srozumitelný. Myslím, že to je asi hlavní kritérium. Všechny filmy jsou tam dobré. Každá země nominuje to, co považuje za ten rok za nejlepší, takže konkurence je obrovská. A podle mě rozhoduje to, jak moc dokáže promlouvat k mezinárodnímu publiku nebo k akademikům nejen ve smyslu toho, kde se narodili, jak jsou kulturně zařazení, ale i toho, v jaké době jsme. A ten příběh je srozumitelný.

Zohledňoval jste při tvorbě scénáře tento pohled, že je potřeba, aby byl film srozumitelný i jinde na světě?

Ano, hodně jsme si to s Monikou Kristl opakovali, že chceme udělat čistý československý produkt, takové to takzvaně sklo na import, ale zároveň jsme měli hodně na mysli zahraničního a mladého diváka, aby tomu všemu rozuměl a hlavně aby to cítil.

Vybojovat, aby se podívali

Jaké máte reakce na nominaci na Oscara?

Krásné. Mluví se o nominaci na Oscara, ale my jsme teď v té užší nominaci. Mám tendenci lidi opravovat, aby to pak - doufám, že to přijde – bylo skutečně to správné pojmenování.

Ale mám obrovskou radost. Tohle byla pro nás ta nejtěžší část. Protože když máte 86 filmů, tak bojujete především s tím, aby se na ten film vůbec někdo podíval. To bylo to nejtěžší. Není to komise, která je určená a všichni se na všechno podívají. Ne. Vy musíte vybojovat, aby se na to podívali a pak si začali říkat: „Je dobré, podívej se na to taky.“ Mám pocit, že tohle bylo to nejtěžší. Protože teď v té patnáctce už má film pozornost a myslím, že teď už v této fázi vyhraje ten nejlepší.

Jak může skutečnost, že je film v patnáctce nejlepších, ovlivnit distribuci po Spojených státech?

Může velmi. Jestli se nepletu, tak jsme jediný z těch filmů, který ještě nemá amerického distributora, což byla naše velká nevýhoda, protože americký distributor má velkou páku za vás bojovat a nahánět akademiky, aby se na film podívali. Věřím, že teď už po nás někdo sáhne.

Cesta do USA

A co bude dál? Po Novém roce odlétáte s producentkou do Spojených států. Jaký tam máte program?

Ano, letíme na festival Palm Springs, což je takový předvoj nominací. Víme, že tam náš film poběží, ale když se dostane na shortlist, tak vás pozvou a už tam děláte takové kolečko, kdy mluvíte o filmu. A mám zprávy, že všechny naše projekce na Palm Springs už jsou vyprodané. Takže věřím, že o film je zájem. Jdeme si to znovu do Ameriky oddřít a doufám, že i užít.

Ve studiu teď vítám Moniku Kristl. Co pro producentku filmu znamená, když se její film dostane mezi 15 nominovaných na Oscara?

Budu mít zkrácené Vánoce. Doufám, že už teď nebudu péct. S naší publicistkou v LA budeme chystat projekce na začátek nového roku. Budeme znovu kontaktovat americké distributory, protože potřebujeme podporu, aby teď film vidělo co nejvíc členů akademie.

17. leden, to je datum, kdy se rozhodne. Jak to bude, paní Kristl, probíhat? A může proběhnout nějaký lobbing z vaší strany ve vztahu k porotcům? Můžete je nějak ovlivňovat či se o to snažit?

Lobbing je to, že se budeme snažit, aby porotci film skutečně viděli.

V zahraničí vnímají diváci film Vlny tak, že je pro ně srozumitelnou výpovědí o tom, co se v Československu dělo. V kinech v Česku a na Slovensku ho vidělo už přes milion diváků. Jaké s ním máte další plány, pane Mádle?

Myslím, že jsme pořád na vlně. A uvidíme, kam nás to donese. Myslím, že jsme se trochu uklidnili, protože se s filmem daří asi to nejdůležitější, co jsme od něj chtěli. Aby spojoval. Chodí na to všechny generace, chodí na to i děti od 12 let a chtějí to školy. Mají zájem, a to je asi to nejlepší. A co se stane dál? Samozřejmě pro to uděláme všechno. Ale myslím, že film ukazuje, že je takový, jaký jsme ho chtěli.

Říkal jste, že už jste se trochu zklidnil. Zklidnil jste se už natolik, že jste schopen uvažovat o tom, co bude po Vlnách dál?

Samozřejmě se o tom hodně bavíme a jsou nějaké konkrétní látky a je i nějaký nekonkrétní rámec toho, jak dál jako pracovat.

Uklidňuji se, ale mysl má toho ještě pořád hodně. Dokud musí mysl reagovat na věci, tak nedokáže vytvářet. Takže ještě je toho hodně, ještě je těch stimulů strašně moc, takže nemůžu říct, že bych měl to vajíčko kolem sebe a mohl tvořit.

A vy, paní Kristl?

U mě to je to samé. Od včerejška mám hodně zpráv a distributoři, třeba z Brazílie, mají o Vlny zájem. Myslím, že teď je pro nás skvělý čas, že až budeme pracovat na příštím projektu a zaklepeme na nějaké dveře, tak si scénář přečtou lidé dopředu.