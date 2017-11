Syn Boba Marleyho a držitel osmi cen Grammy, Ziggy Marley, vystoupí příští rok na Colours of Ostrava

Nejstarší syn legendárního hudebníka Boba Marleyho Ziggy vystoupí příští rok na festivalu Colours of Ostrava. Půjde o první koncert tohoto osminásobného držitele cen Grammy v České republice. Účast Ziggyho Marleyho potvrdil za ostravský hudební festival Jiří Sedlák. Festival se uskuteční od 18. do 21. července v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Ostrava 23:05 22. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ziggy Marley | Foto: FB Ziggy Marley

„O tuto velkou hudební osobnost, která je známá i svými rozsáhlými filantropickými aktivitami, jsme se snažili několik let. Jsem ráda, že její první tuzemský koncert klapl právě na příští Colours of Ostrava,“ uvedla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Kromě Ziggyho Marleyho do programu dalšího ročníku přibyla norská zpěvačka Aurora, která se po nadšeném přijetí před dvěma roky vrátí do areálu Dolních Vítkovic s novou deskou, přijede také americká popová kapela Cigarettes After Sex.

David Nesta Marley, přezdívaný Ziggy, představuje podle Sedláka komplexního umělce. V jeho katalogu je album, ilustrovaná kniha pro děti, kuchařka i komiks. Souběžně s hudbou jde Ziggyho filantropie. Věnuje se především pomoci dětem v chudých oblastech.

„Už jako malý se motal okolo otcových The Wailers, po jeho smrti založil se sourozenci úspěšnou skupinu The Melody Makers a v roce 2003 se pustil do sólové kariéry,“ uvedl Sedlák.

„V hudbě se spoléhá především sám na sebe, rád se ale postavil po bok mnoha velkých hvězd: Angelique Kidjo, Taj Mahala, The Chieftains, Paula Simona, Stinga nebo Donny Summer. Jeho hudba se objevila také v mnoha filmech a dokumentech," dodal Sedlák.

Just Announced: Ostrava, Czech Republic - Jul 21 at Colours of... https://t.co/132cRN48z0 — Ziggy Marley (@ziggymarley) 22. listopadu 2017