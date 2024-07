70 let od zrození krále. Elvis Presley přinesl do rádia píseň, jejímž autorem byl černošský hudebník

Před sedmdesáti lety se zrodil král. Tentokrát nemluvíme o žádném monarchovi, ale o králi rock-and-rollu. Za toho bývá označován Elvis Presley. Přesně před sedmdesáti lety už byl sice na světě, bylo mu devatenáct let, ale vůbec poprvé se v rádiu objevila píseň v jeho podání. Memphis 12:58 7. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Píseň That's All Right natočil v roce 1954 Elvis Presley trochu náhodou, když si dělal legraci s dalšími hudebníky při natáčení úplně jiných písní. Už několik dní poté, právě 7. července, poprvé zazněla na rozhlasových vlnách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 70 let od zrození krále připomíná Jakub Lucký

Samotnou píseň i Elvise Presleyho tehdy ve studiu uvedl ve své show Red Hot & Blue diskžokej Dewey Phillips. Posluchačům se prý píseň líbila natolik, že do studia volali a Phillips ji během dvou hodin nechával hrát opakovaně.

Philips se také tehdy devatenáctiletého Presleyho ptal, na jakou střední školu chodil. Zdánlivě banální otázka ale v období, kdy byly v USA rasově segregované školy, dala posluchačům jasně najevo, že je běloch, a ne černoch.

Otázka barvy pleti přitom v té době hrála i v hudbě roli. A hrála trochu roli i v autorství skladby. Autorem písně That's All Right totiž není Elvis Presley, ale černošský hudebník Arthur Crudup. Autor celé řady dalších rock-and-rollových písní se za That's All Right nikdy nedočkal finanční kompenzace. A to přesto, že se o ni soudil.

Skladeb, které Elvis Presley převzal od černošských hudebníků, je více. Mezi nimi i slavný Hound Dog. Uspěl ale i díky písním, na kterých se sám alespoň částečně podílel, třeba Heartbreak Hotel.

Právě s písněmi Heartbreak Hotel a Hound Dog vystupoval jen necelé dva roky od prvního rozhlasového úspěchu v celostátní americké televizi NBC. Tou dobou už přitom na koncertech fanoušci šíleli.