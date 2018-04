Imagine Dragons v Praze představí nové album Evolve. Koncert je vyprodaný

Americká poprocková kapela Imagine Dragons se po dvou letech vrací do Prahy. Fanouškům v pondělí večer představí nové album Evolve. Koncert v pražské O2 areně je dlouho dopředu vyprodaný. Speciálním hostem turné je americká zpěvačka K.Flay, která do Prahy přiveze svoji poslední desku Every Where Is Some Where.

Praha 12:33 16. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít