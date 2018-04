Nobelista Bob Dylan poprvé vystoupil v Brně, mezi skladbami nemluvil

V Brně v neděli poprvé vystoupil americký zpěvák Bob Dylan. V doprovodu pětičlenné kapely zahrál průřez svou celoživotní tvorbou. Starší skladby ale zazněly v jiném aranžmá, než fanoušci znají z desek. Šestasedmdesátiletý hudebník je v obecném povědomí stále spjatý hlavně s kytarou a foukací harmonikou, v neděli ale hrál na klavír, který je v posledních letech jeho hlavním nástrojem. Mezi skladbami Dylan nemluvil. Brno 20:48 15. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Bob Dylan (archivní foto) | Foto: Mario Anzuoni | Zdroj: Reuters

Pořadatelé pro koncert jednoho z nejvlivnějších umělců současnosti a držitele Nobelovy i Pulitzerovy ceny vybrali halu Vodova. Větší Rondo nepřipadalo v úvahu kvůli riziku termínové kolize s hokejovým play off. Během pár dní byl koncert vyprodaný. Dylan na svém „nekonečném turné“ přijel do Brna ze Salcburku, pokračuje do Vídně a Lipska.

Koncert začal oscarovou filmovou písní Things Have Changed. Její text je monologem "dobře oblečeného muže, který čeká na poslední vlak" a v refrénu zpívá o tom, že lidé šílí, doba je divná a všechno se změnilo. Pak Dylan v černém obleku a bílém klobouku střídal své písně staré až 55 let s těmi, které natočil v posledních letech.

Z počátků Dylanovy dráhy zazněla hned v úvodních minutách koncertu třeba skladba Don't Think Twice, It's All Right datovaná rokem 1963 nebo titulní píseň alba Highway 61 Revisited z roku 1965. Zatím poslední autorské Dylanovo album Tempest z roku 2012 dostalo prostor ve skladbách jako Duquesne Whistle, Pay in Blood nebo Early Roman Kings. Publikum je aplaudovalo stejně jako staré hity.

V posledních letech Dylan nahrával hlavně písně z repertoáru Franka Sinatry a další melodie „velkého amerického zpěvníku“, což se projevilo na albech Fallen Angels a Triplicate - a v menší míře také při dnešním koncertu, třeba v podobě skladby Melancholy Mood.

Dylan už českému publiku zahrál opakovaně v Praze, jednou vystoupil i v Ostravě. Za návštěvu ale podle pořadatelů stojí každý další jeho koncert. „Největších hitů“ má tolik, že by vydržely na několik večerů. V roce 2014 Dylan do pražské 02 arény přilákal 6000 lidí, všechna místa byla k sezení. Kapacita haly Vodova je nižší.

Dylan má za sebou více než pětapadesátiletou kariéru, napsal přes 500 písní, z nichž mnohé se dočkaly nespočtu coververzí, zpívají je lidé po celém světě. Sám prodělal několik stylových proměn, začínal jako folkový písničkář, poté se postavil do čela elektrifikované rockové kapely. I dnes jeho doprovodná skupina podle potřeby střídala akustické a elektrické nástroje.

Dylan je rovněž uznávaným literátem, získal jako první rockový hudebník v historii Pulitzerovu cenu, hrál v několika filmech a na svých cestách maluje. Je také prvním písničkářem, který dostal Nobelovu cenu za literaturu. Švédská akademie ho vyznamenala za originální přínos k velké tradici amerického písničkářství.