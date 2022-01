Zemřel americký zpěvák a herec vystupující pod jménem Meat Loaf. Bylo mu 74 let

Rodák z Dallasu, jehož skutečné jméno bylo Michael Lee Aday, za svou dlouhou kariéru prodal více než 100 milionů alb po celém světě. Mezi jeho nejznámější hity patří balada I‘d Do Anything For Love (But I Won't Do That), za kterou získal cenu Grammy, nebo téměř desetiminutová skladba Paradise by the Dashboard Light.

Jako herec se objevil například ve snímcích Klub rváčů, Waynův svět nebo Rocky Horror Picture Show.

Příčina zpěvákovy smrti zatím není známá. Jeho facebooková stránka ale uvádí, že poslední chvíle života strávil se svou rodinou a přáteli. „Se zlomeným srdcem oznamujeme, že nesrovnatelný Meat Loaf dnes (ve čtvrtek) v noci zemřel obklopený svou ženou Deborah, dcerami Pearl a Amandou a blízkými přáteli,“ stojí v prohlášení.

„Víme, jak moc pro tolik z vás znamenal, a opravdu si vážíme veškeré lásky a podpory, když procházíme tímto obdobím smutku ze ztráty tak inspirativního umělce a krásného muže,“ uvedla zpěvákova rodina s tím, že si v tuto chvíli přeje soukromí.