Návrat Oasis? ‚Řekl bych, že konečně dostali nabídku, které nešlo odolat,‘ míní hudební publicista Vedral

Je to oficiální, kapela Oasis je po 15 letech ticha zpět. A příští rok vyrazí na turné po Velké Británii a Irsku. Kapela to oznámila na sociální síti X. Zatím plánuje 14 koncertů během července a srpna. „Kdybych si měl na něco vsadit, tak na to, že rozhodně budou hrát všechny hity," odhaduje v rozhovoru pro Radiožurnál hudební publicista Honza Vedral, šéfredaktor časopisu Headliner. Rozhovor Londýn 14:44 27. srpna 2024

Proč se podle vás nyní dává kapela Oasis znovu dohromady? Ví se něco víc o tom, jaké jsou teď vztahy mezi oběma bratry?

Podle všeho se jim povedlo se alespoň dohodnout na tom, že jsou spolu schopni být na jednom pódiu. O comebacku se spekuluje nonstop patnáct let, co kapela Oasis nebyla. Stalo se tak rok poté, co Liam Gallagher slavil 30 let od debutu Oasis na obrovských koncertech, které byly vyprodané.

Jak výrazně byli v uplynulých patnácti letech vidět členové kapely v hudební branži?

Oba dva měli své sólové projekty. Absolvovali poměrně úspěšné koncerty zejména v domácí Velké Británii. Liam Gallagher, který byl vždycky hlavní zpěvák Oasis, sázel hlavně na starší hity. Měl ale i vlastní desky.

Noel Gallagher, který má kapelu High Flying Birds, se odklonil od rukopisu Oasis víc. On byl nebo je vždycky víc skladatelem kapely. Takže řekněme, že nahrávky byly možná experimentálnější, možná hudebně zajímavější, ale finále jeho koncertů vždycky patřilo písním Oasis.

Je už jasné, s čím kapela na turné vyjede? Jestli se dají čekat nové skladby - je to přece jenom ještě rok - anebo to budou spíš staré osvědčené pecky?

V tuto chvíli nevíme oficiálně vůbec nic. Britská média dokonce spekulují o tom, že návrat Oasis neznamená návrat kapely Oasis, kterou fanoušci znali, protože to nejsou jenom bratři Gallagherovi.

Víme jenom to, že se comebacku budou účastnit Noel a Liam, ale nevíme, jací muzikanti s nimi budou hrát. Britský bulvární tisk píše, že se dohodli, že to nebudou bývalí spoluhráči, kteří hráli v kapele teď s Liamem, ale že to budou spoluhráči z High Flying Birds, kteří hráli s Noelem.

Myslím, že to přesně vystihuje kolorit, který kolem sebe Oasis mají. A kdybych si měl na něco vsadit, tak na to, že rozhodně budou hrát všechny hity.

Jak populární je jejich muzika teď? Vrací se vlna britského popu?

Myslím, že je velmi důležité rozlišovat, jak je populární doma v Británii a jak je populární ve světě. Oasis patří mezi britské kapely, kterým se opravdu povedlo překročit hranice ostrova. Jsou známí po celém světě, a to jak hudbou, tak svým velmi expresivním chováním a nevybíravými výroky.

Pokud bychom to zúžili pouze na britské ostrovy tak je bezesporu, že je to naprostý fenomén, který nevychladl. Fanoušci jsou pořád po těch písních žhavých. A co jsem měl možnost vidět koncerty jak Liama Gallaghera tak Noela Gallaghera přímo na ostrovech, tak atmosféra, zejména když hráli písně Oasis, tak byla naprosto neuvěřitelná a na těch koncertech bylo vždycky plno.

Takže to, že se čtyřikrát vyprodá stadion ve Wembley, je asi jasné?

Myslím, že to bude velmi rychlé. Asi to bude otázka spíše minut.

V sobotu 31. srpna, kdy předprodej začíná, by si měli ti, kteří chtějí vyjet, připravit rychlé prsty.

Myslím si, že se to dá očekávat, protože v Británii má ta hudební kultura obecně silnou pozici.