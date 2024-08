‚Stevenův hlas je nástroj, jako žádný jiný.‘ Skupina Aerosmith zrušila turné kvůli hlasivkám zpěváka

Americká rocková skupina Aerosmith oznámila, že nedohraje turné, které přerušila loni kvůli zranění svého frontmana Stevena Tylera. Důvodem je trvající poškození hlasivek tohoto šestasedmdesátiletého zpěváka. Skupina o tom v pátek informovala na svých internetových stránkách, kde také poděkovala svým fanouškům za dlouholetou přízeň. Los Angeles 17:19 3. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít merická rocková skupina Aerosmith oznámila, že nedohraje turné kvůli zranění svého frontmana Stevena Tylera. | Zdroj: Profimedia

"Bylo nám ctí v našich životech, že se naše hudba stala vaší součástí. V každém klubu, na každém turné ve chvílích velkých i soukromých jste nám udělali místo v soundtracích vašich životů,“ uvedli Aerosmith.

„Jak víte, Stevenův hlas je nástroj, jako žádný jiný. Měsíce neúnavně pracoval na tom, aby dostal hlas tam, kde ho měl před zraněním. Viděli jsme, jak s tím zápasí, přestože měl ten nejlepší lékařský tým. Bohužel je jasné, že úplné uzdravení z jeho zranění hlasivek není možné,“ dodali.

Rocková kapela Aerosmith slaví 50. výročí. V rámci evropského turné zavítá i do Prahy Číst článek

Turné Aerosmith nazvané Peace Out: The Farewell Tour začalo loni v září a mělo trvat do února příštího roku. Kapela měla v té době koncertovat v řadě měst Spojených států a také v kanadském Torontu a Montrealu. Krátce po jeho zahájení ale Tyler oznámil, že si poranil hlasivky a že zbytek koncertů se zatím odkládá. Nyní ale skupina ostatní koncerty turné zrušila.

Aerosmith v prohlášení také poděkovali svému týmu a své fanoušky označili za „nejlepší fanoušky na planetě Zemi“. „Hrajte nahlas naši muziku, teď a pořád. Sněte. Naše sny jste nám splnili,“ uzavřeli rockeři, kteří založili tuto kapelu v roce 1970 v Bostonu.

Aerosmith prodali více než 150 milionů alb, obdrželi nespočet ocenění, včetně čtyř cen Grammy, a byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy. K jejich slavným hitům patří například Crazy, Livin' On the Edge, Dream On, Janie's Got a Gun nebo Cryin' a Get a Grip. Ve své tvorbě ale překračují hranice rockového žánru - například byli oceněni i za rapový singl.

V Praze Aerosmith koncertovali už v 90. letech, v roce 1994 zahráli i v Ostravě. Naposledy vystoupili v létě 2010 v pražské O2 areně. Jejich další koncert v Praze se měl uskutečnit v červnu 2020, ale byl zrušen kvůli pandemii covidu-19.