Ukládám svého Gibsona do futrálu, loučí se Mišík s fanoušky. Ze zdravotních důvodů končí s koncerty

Zpěvák, hudebník a zakládající člen kapel Blue Effect a Etc... Vladimír Mišík na sociálních sítích oznámil, že končí s koncertováním. Důvodem jsou zdravotní problémy. Mišíkovo ukončení koncertní činnosti, o kterém se spekulovalo už delší dobu, v pátek potvrdil hudebníkův manažer Šimon Kotek z vydavatelství 100PROmotion, které v roce 2019 vydalo zatím jeho poslední desku Jednou tě potkám. Za ni Mišík proměnil všech šest nominací na cenu Anděl. Praha 19:46 1. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Poslední průšvih je bolestivé onemocnění levé ruky artrózou,“ napsal Mišík fanouškům | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Již delší dobu posmutněle přemýšlím o chvíli, kdy se budu muset pod tlakem svých zdravotních problémů rozhodnout jak dál. Taková chvíle nastala paradoxně v těchto dnech, kdy se stejně koncertovat nesmí. Omlouvám se, i přes zvyšující se dávky léků jsem dlouhodobě zkoušel pokračovat v koncertování, ale už opravdu nemohu. Neradostně přiznávám, že jsem donucen ukončit koncertní činnost,“ napsal Mišík na facebook.

„Poslední průšvih je bolestivé onemocnění levé ruky artrózou, a tak s povzdechem ukládám svého akustického Gibsona do futrálu...,“ dodal.

„S povzdechem odkládám svého akustického Gibsona do futrálu,“ uzavřel Mišík svůj vzkaz fanouškům. Ti mu následně v komentářích hromadně děkovali.

Vážení přátelé, již delší dobu posmutněle přemýšlím o chvíli, kdy se budu muset pod tlakem svých zdravotních problémů... Zveřejnil(a) Vladimír Mišík (official site) dne Středa 31. března 2021

Mišíka, který letos 8. března oslavil 74. narozeniny, pronásledovaly zdravotní problémy už v minulosti. „Vzhledem k mému zdravotnímu stavu jsem musel omezit koncerty. Zvládnu tak pět v měsíci, protože se musím ládovat léky, jinak do neudýchám. Ale užívám si to,“ řekl Mišík před třemi lety v rozhovoru s ČTK.

Hudebník chodící o holi v té době trpěl neuropatií a na koncertech už nevydržel stát. „Mám zdravotní problémy, které jsem očekával, ale díky lékařům jsem pořád schopen sednout do auta a slušně odzpívat koncert,“ konstatoval tehdy.

Nechte zpívat Mišíka

K Mišíkovým sedmdesátinám v roce 2017 vznikl filmový dokument Nechte zpívat Mišíka, který natočila Jitka Němcová. Film obsahuje řadu dokumentárních záběrů i hraných scén. Režisérka mimo jiné rozkryla tajemství Mišíkova otce, kterým byl důstojník americké armády John Gaughan.

Spíš texty vyprávím, za pěvce jsem se nikdy nepovažoval, vysvětluje Mišík Číst článek

Mišík otce nikdy nepoznal, protože krátce po seznámení s matkou opustil Evropu. Mišík posléze uvěřil falešné zprávě, že Gaughan zahynul během válečného konfliktu v Koreji. Ukázalo se však, že zemřel až v roce 2007.

O Mišíkovi, který díky němu získal v USA šest bratrů a tři sestry, celý život nevěděl. Dokument připomíná, že po Mišíkovi je od roku 1995 pojmenovaná planetka, ukazuje nátlak bývalé Státní bezpečnosti na Mišíkovu matku, v mnoha scénách nechá promlouvat kytaristu Radima Hladíka, který loni zesnul, zachycuje setkání Mišíka s básníkem Josefem Kainarem, připomíná účinkování zpěváka před pražským koncertem Rolling Stones i fakt, že Mišík z osobních důvodů odmítl vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. Název dal snímku zákaz Mišíkovy umělecké činnosti v 70. letech.

Mišík s hudbou začínal v 60. letech, kdy zpíval například s Kometami, Matadors a Blue Effectem. Ke konci první poloviny 70. let založil skupinu Etc..., se kterou přes mnohé personální změny koncertoval další desítky let.