Zpěvačka Sevdaliza v pátek na Colours of Ostrava nevystoupí. Kvůli globálnímu výpadku jí zrušili let

Íránsko-nizozemská zpěvačka Sevdaliza v pátek na hudebním festivalu Colours of Ostrava nevystoupí. V důsledku globálního výpadku IT systémů letecká společnost zrušila její let. Pořadatelé se přesto snaží umělkyni dostat do Česka, aby mohla na festivalu vystoupit v sobotu, řekl mluvčí festivalu Jindřich Vaněk. Ostrava 16:14 19. července 2024

„Momentální situace nedovoluje Sevdalize z důvodu globálního výpadku IT systémů na letištích dorazit dnes do Ostravy. Velmi nás to mrzí a děláme maximum, abychom ji k nám dopravili a mohli její vystoupení zařadit na zítřek (sobotu),“ řekl Vaněk.

Dodal, že majitelům jednodenních vstupenek na pátek zakoupených do pátečních 14.00 se z tohoto důvodu prodlouží jejich platnost i na sobotu bez dalšího zpoplatnění.

Místo Sevdalizy návštěvníci v pátek ve 20.00 uvidí kapelu Son Mieux, která měla původně na festivalu koncertovat dřív. V jejím původním termínu vystoupí na stejné scéně tchajwanská formace Jhen Yue Tang.

Koncert páteční hlavní hvězdy, zpěváka Lennyho Kravitze, ohrožen není. „Lenny Kravitz má tým na místě, veškerá technika je nachystána na večerní vystoupení. Už se těšíme,“ řekl Vaněk. Umělec má pro nejbližší dny naplánována další čtyři vystoupení v Polsku, a to v Krakově a v Lodži. Proto je hudebník ubytován v Polsku, odkud do Ostravy vyrazil autobusem.

Provoz mnoha odvětví po celém světě v pátek narušil rozsáhlý výpadek počítačových systémů. Některé letecké společnosti musely zastavit lety, mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví, od bankovnictví a telekomunikací po zdravotnictví.

Výpadek celosvětového odbavovacího systému postihl například i pražské letiště. Podle médií a odborníků na IT zasáhl výpadek služby se systémem Windows od společnosti Microsoft a způsobila ho zřejmě nepovedená aktualizace softwaru od firmy CrowdStrike.