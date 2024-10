Je mnohem více otevřen posluchačům, říká Zavoral o letošním 40. ročníku festivalu Prix Bohemia Radio

Olomouc patří v tomto týdnu rozhlasu. Až do čtvrtka totiž hostí jubilejní 40. ročník mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio. V jejím rámci poroty vyberou nejlepší díly ve čtyřech kategoriích. Ale připraveny jsou i workshopy a bohatý doprovodný program. „Tento ročník je malinko atypický tím, že je mnohem více otevřen posluchačům,“ říká Radiožurnálu generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Rozhovor Olomouc 15:59 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jsem velmi rád, že s Univerzitou Palackého se po osmé daří festival takto krásně realizovat,“ říká Zavoral | Foto: Jiří Šeda | Zdroj: Český rozhlas

Pro koho vlastně je festival Prix Bohemia Radio určený? Je to hlavně pro naše posluchače, hlavně pro rozhlasové tvůrce nebo třeba i pro ty, kdo rozhlas zatím moc neposlouchají?

Do jisté míry pro všechny ty tři skupiny, které jste teď jmenoval. Tento kulatý 40. ročník v Olomouci jsme se pokusili zaměřit trošku víc právě na běžnou veřejnost, na Olomoučany, na naše posluchače, příznivce, protože tradičně je Prix Bohemia Radio opravdu hodně věnováno pracovním, odborným diskusím, poslechům a hodně účinně rozhlasákům. Na druhou stranu právě ta čtyřicítka si říkala o to, abychom přilákali i běžné občany, naše posluchače.

Proto třeba i včerejší (nedělní – pozn. red.) doprovodný program v Šantovce, proto retrospektiva Hany Maciuchové pro běžné občany a tak dále. V tomto duchu je tento ročník malinko atypický tím, že je mnohem více otevřen posluchačům. Samozřejmě budeme rádi, když třeba skrze pořady věnované podcastům a podobně zaujme i mladší generace.

Čímž jste se už částečně dostal k programu letošního festivalu. Ten je pětidenní. Co jsou největší lákadla kromě třeba retrospektivy Hany Maciuchové, o které jste teď mluvil?

Myslím, že lákadel je opravdu celá řada. Jednak samotné poslechy jsou zajímavé, jsou zdarma a přístupné veřejnosti, tedy i to je vlastně laické. Ale zmíním i celou řadu workshopů, například to, jak se dělá rozhovor, který dnes povede Jan Pokorný. Je v plánu také seminář na téma dezinformací, což je téma, které je velmi zásadní.

Zítra přijede Mirek Vaňura se svým pořadem Kriminálka, dneska Pavel Horváth zase se svým pořadem v klubu Belmondo Desítka, věnovaný fotbalu. Zmíním třeba i výstavu ve foyeru Moravského divadla věnovanou takzvanému rozhlasovému herectví, neviditelným hercům. A zmíním také i divadelní představení zítra večer v Moravském divadle, kdy přijede pražský Činoherní klub s nádherným představením Ošklivec s Vojtou Kotkem v hlavní roli.

Dnes večer je na programu slavnostní zahájení. To odvysílá živě Český Rozhlas Dvojka a také Český rozhlas Olomouc. V rámci večera bude uvedena další osobnost do síně rozhlasové slávy, což předpokládám, že zatím nemůžeme prozradit, kdo to bude. Ale předávat se bude také rozhlasová Thálie, divadelní cena za výkon v rozhlasové hře a tam už prozradit můžeme.

Tam už prozradit můžeme. Udělali jsme to už na tiskové konferenci a jsem velmi rád, že právě Thálii za rozhlasové herectví, za tuto velmi složitou disciplínu, dostane Vladimír Javorský. Pokud vím, tak se dnes bohužel večera nebude moci zúčastnit.

Nicméně tu cenu převezme v jeho zastoupení Igor Bareš, kterému mimochodem Vladimír Javorský byl za svědka na jeho svatbě. Takže to jsou takové kuriozity. A jenom řeknu ještě, když jste se zmínil o Síni slávy, tak letos to nebude jedna osobnost, ale budu mít tu čest uvést do rozhlasové síně osobnosti rovnou dvě.

Na jména si tedy počkáme do večera. Festival Prix Bohemia Radio se poprvé konal v roce 1984. Dlouho byly dějištěm tohoto festivalu Poděbrady, také se krátce konal v Praze. Do Olomouce se přesunul před osmi lety. Jak se tam zabydlel?

Myslím si, že se zabydlel velmi dobře a našel si tady opravdu úžasné útočiště. Hledali jsme po poděbradské a pražské části festivalu místo, kde jednak najdeme krásné kulisy pro jednotlivé disciplíny, jednotlivé besedy, semináře, akce, ale zejména jsme hledali také město, které bude oplývat množstvím mladých lidí a studentů. A to samozřejmě Olomouc díky Univerzitě Palackého nabízí. V tomto duchu je to prostředí pro nás úžasné a jsem velmi rád, že s Univerzitou Palackého se po osmé daří festival takto krásně realizovat.