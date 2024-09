Český rozhlas vybral na dobročinném koncertě tři miliony korun. Další peníze přidají i jeho symfonici

Během sobotního dobročinného koncertu Českého rozhlasu se na pomoc domovům pro seniory, které poškodily povodně, vybraly tři miliony korun. I pondělní zahajovací koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu bude benefiční. Vybranou částku odhaduje ředitel SOČR Jakub Čížek na půl milionu korun. Zároveň v premiéře zazní symfonická báseň Continuo skladatele Jana Klusáka, o které rozhlasovým symfonikům říká, že by ji měli hrát jako Vltavu. Rozhovor Praha 13:40 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jakým způsobem konkrétně se zapojujete do pomoci lidem zasaženým povodní?

Máme už dlouho dopředu docela nabitý plán, tak jsme se rozhodli, že ho nebudeme měnit a že výnos z prodeje vstupného na naše koncerty, a to konkrétně na tři z nich, věnujeme právě do sbírky Pomáhejte s námi na pomoc lidem zasaženým povodněmi. Konkrétně už to byl jeden z koncertů 19. září v Betlémské kapli a bude to právě i ten pondělní koncert a koncert, který se uskuteční za týden také v Rudolfinum také s panem šéfdirigentem.

Máte nějaký cíl, kolik byste dohromady chtěli vybrat?

My jsme, řekl bych, celkem vstřícní k našemu publiku, pokud jde o cenovou politiku, tu jsme už samozřejmě neměnili, takže očekávám, že by to mělo být asi půl milion korun.

Úvodem jsme zmiňovali, že na pondělním koncertu zazní ve světové premiéře skladba Jana Klusáka. Co je to za hudbu a proč pan Klusák říká, že se má hrát jako Vltava?

Jan Klusák oslavil letos životní jubileum 90 let, patří k našim předním skladatelům a chtěli jsme, protože se snažíme o soudobou hudbu, prezentovat jednoho z našich současných autorů. Napsal čtyři symfonické básně, tři už byly provedeny a právě Continuo ještě ne.

Myslím, že on sám se k tomu vyjádřil tak, že když to psal, tak byl trochu zastydlý romantik. Takže ono to k Vltavě a k tomu pojetí trochu směřuje. Skladba je na jednu stranu relativně krátká, ale velmi posluchačsky přívětivá, řekl bych.

Takže proto se má hrát jako Smetanova Vltava, protože je to skladba co do žánru romantická?

Řekl bych, že ano.

Co se skrývá za tím názvem Continuo?

To jste mě dostal, nevím. Pana skladatele jsem se nezeptal, přestože tady na zkouškách minulý týden byl.

Jak jsme naznačili, tak dál na programu bude Šostakovič, je to tak?

Ano, ve druhé půli zazní Šostakovičova Pátá symfonie napsaná v roce 1937. Myslím, že to je velmi reprezentativní dílo tohoto autora. Takže kdo si chce tak trochu ochutnat Dmitrije Šostakoviče, tak bych pátou symfonii vřele doporučil. Je to jedno z děl, které by si lidé měli z jeho tvorby skutečně poslechnout.

Říkává se, že mezi posluchači je dokonce nejoblíbenější Šostakovičovou symfonií.

Ano a já si myslím, že to je pravda. Ona je skutečně možná nejhranější. Je to tou formou, hudebním jazykem. Přestože tam určitě pan skladatel vložil různé vzkazy, tak samozřejmě byl v té době už pod určitým tlakem, aby psal pro lidi.