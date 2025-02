SOUTĚŽ: Retro ze Stínadel. Vyhrajte speciální edici komiksových Rychlých šípů

Kreslený seriál Rychlé šípy má většina lidí spojený s nostalgickou vzpomínkou na dětství. „Chtěli jsme její kus vrátit pamětníkům dob minulých i nové generaci dětí. V době všemocného internetu proto posíláme každé tři týdny na novinové stánky jeden sešit Rychlých šípů v papírové podobě,“ říká k unikátním retro vydáním Ondřej Müller.

„Je v tom něco kouzelného a zároveň záměrně staromódního a romantického, co by se snad líbilo i jejich autorovi Jaroslavu Foglarovi a samotným Rychlým šípům,“ přidává.

Retro vydání komiksu Rychlé šípy | Zdroj: Nakladatelství Albatros

Nakladatelský dům Albatros Media, kde je Müller programovým ředitelem literatury pro děti a mládež, začalo znovu vydávat dílo Jaroslava Foglara před více než šesti lety. Dočkalo se nového kabátu, ilustrací, grafické úpravy i nejmodernější kvality tisku.

Spousta čtenářů už ale dnes do knihkupectví zavítá jen málokdy. Nové sešitové vydání slavného českého kresleného seriálu proto místo toho zamířil na vybrané novinové stánky a benzinové stanice, poštovní prodejny a stojany supermarketů.

„Chceme upozornit na to, že tenhle komiks, který vychoval už několik generací čtenářů, nezastaral a je stále lákadlem,“ dodává Müller.

Nový život tak dostává původní provedení Rychlých šípů s rekonstruovanými ilustracemi Jana Fišera i jeho následovatele Marko Čermáka v takové podobě, v jaké vycházely od prosince 1967.

Sérii celkem sedmi sešitů vydává nakladatelství Albatros ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara. Každý sešit navíc obsahuje sběratelské karty, které mohou podpořit zájem o titulní pětici kluků, jejichž dobrodružství mohou být pro dnešní děti nedostupná.

„Máme pocit, že to byli takoví slušňáci. Dnes by ale rodičům z toho, co prováděli, nejspíš vstávaly vlasy na hlavě. Šli do Stínadel, v noci prolézali kostelní chodby. Ten prvek dobrodružství, často velmi drsného, u Foglara je. Ale pořád je tam snaha vést děti k dobru, k pozitivním hodnotám a aktivnímu životu,“ popsal v podcastu Akcent Radek Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara.

