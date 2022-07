Jaroslav Foglar dnes. V čem je stále inspirativní a co může nabídnout současným dětem?

Málokterý autor literatury pro mládež se těšil a stále těší takové popularitě. Přitom mnohé z jeho knih vyšly před více než 80 lety. Svět, ve kterém se „foglarovky“ odehrávají, je od světa dnešních dětí v mnohém neskonale vzdálený. A současně možná bližší, než by se mohlo zdát. Praha 17:45 5. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Zdroj: Skautská nadace Jaroslava Foglara

Jaroslav Foglar se narodil před 115 lety, 6. července 1907. Během svého života napsal na dvě desítky knih, které byly v pravidelných intervalech zakazovány (byť ne oficiálně) a povolovány. A v obdobích, kdy se právě vydávat mohly, znovu masivně vydávány. Jednu z těchto pro „foglarovky“ příznivých dob zažíváme právě teď. Po dlouhých letech sporů o autorská práva zase Foglar ve velkém vychází a jeho knihy se opět stávají bestsellerem.

Jenže mají dnešním dětem co dát, nebo jim je z nostalgie předávají rodiče a prarodiče? Nezměnil se svět okolo nás, a především svět dětí, příliš na to, aby dokázaly Foglarovy knihy ocenit stejně jako čtenáři v dobách minulých? Právě tuto otázku jsme v pořadu Téma Plus rozebírali s lidmi, kteří se Foglarovým dílem zabývají, vydávají ho, případně je můžeme označit za jeho následovníky.

K Foglarovi domů

Držitelem práv na vydávání Foglarových knih je Skautská nadace Jaroslava Foglara. Ta vlastní i spisovatelův byt, který po rekonstrukci dala k dispozici Českému literárnímu centru. Slouží tak k inspiraci dnešním autorům. Stejně jako Foglarovy knihy, které nejen že vycházejí, ale najde se i mezi současnými spisovateli dost těch, kteří na ně navazují, inspirují se, nebo dokonce píší jejich přímá pokračování.

České literární centrum dnes Foglarův byt využívá k rezidenčním pobytům především pro zahraniční literáty či překladatele z českého jazyka. Po původním majiteli v bytě mnoho nezůstalo, kromě kouzla dávné přítomnosti. Z toho mála například cedulka na dveřích se jménem Jaroslav Foglar a vzkaz pro návštěvy na lísku nalepeném pod ní. Dnes už je téměř nečitelný, ale jaké bylo jeho znění, nebylo těžké dohledat:

„Před devátou hodinou ranní a večer po osmnácté už nemohu přijímat návštěvy čtenářů. Předem nesmluvené nečekané návštěvy neprodlužujte na delší dobu než nejvýše DESETI minut, jinak narušují můj denní pracovní program, který musím dodržet.“

I z těchto pár řádků je patrné, že Jaroslav Foglar zkrátka patřil k našim nejúspěšnějším spisovatelům. Jeho čtenáři ho milovali a navštěvovali, a tak i rušili, což byl problém, protože současně patřil k našim spisovatelům nejpilnějším a rušení neměl rád. Jenže měl velmi rád své čtenáře, takže nikoho nedokázal odmítnout.

Nejen do bytu Jaroslava Foglara se vypravíme v pořadu Téma Plus. Pokusíme se také proniknout do kouzla jeho textů. V čem spočívá? Proč dokáží oslovit čtenáře napříč generacemi? A mají šanci v dětech touhu po dobrodružství a vlastním prožitku vzbudit i v konkurenci s virtuální realitou, která je dnes obklopuje? A co by na to všechno Foglar asi dnes říkal?

V pořadu hovoří: Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara, skautský vedoucí Milan Žaloudek, Petr Eliáš, šéfredaktor nakladatelství Albatros, Michal Přibáň a Pavel Šidák z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Kateřina Chromková z Českého literárního centra, překladatelka Kathrin Janka, spisovatelé Iva Petřinová, Petr Hugo Šlik a Vojtěch Matocha, studenti gymnázia Přírodní škola a Jaroslav Foglar.