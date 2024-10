SOUTĚŽ: Zeď mlčení. Vyhrajte nový román oceňovaného islandského autora krimi

Když je za zdí suterénu nalezena za podivných okolností lidská kostra, je to pro obyvatele domu v Reykjavíku šok. Zdá se, že zde byla před desítkami let zazděna oběť vraždy. Kdo je však ona oběť? A jaký zločin tu byl spáchán?

Obálka knihy Zeď mlčení | Zdroj: Nakladatelství MOBA

Policie je bezradná. Nálezu totiž neodpovídá žádná z pohřešovaných osob. Do případu se zaplete také penzionovaný detektiv Konráð, jemuž mladší kolegové příliš nedůvěřují.

Domnívají se, že jim Konráð při dřívějším vyšetřování zatajil důležité informace. Konráð ale neústupně pokračuje ve vyšetřování na vlastní pěst.

Nejznámější a komerčně nejúspěšnější islandský spisovatel Arnaldur Indriðason se může pochlubit výjimečným rekordem. Dva roky po sobě se totiž stal laureátem Ceny za severský kriminální román.

Vedle toho je také držitelem vysoce respektované a světově proslulé ceny CWA Gold Dagger Award pro nejlepší kriminální román roku v anglickém jazyce. Celkem se prodalo více než 14 milionů výtisků jeho knih ve 40 jazycích.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Za Severní blata obdržel prestižní cenu Glasnyckel. Román byl následně zfilmován a získal hlavní cenu na filmovém festivalu v Karlových Varech.

Knihu Zeď mlčení vydalo nakladatelství MOBA v českém překladu Tomáše Butala.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 5 románů Zeď mlčení, napište nám až do tohoto pátku 18. října do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: