Zemřel Per Olov Enquist. Jednomu z nejslavnějších švédských dramatiků bylo 85 let

Ve věku 85 let zemřel jeden z nejvýznamnějších švédských spisovatelů a dramatiků 20. století Per Olov Enquist. Švédským médiím to v neděli sdělila literátova rodina, podle které zemřel v sobotu večer ve spánku po dlouhé nemoci. Řadu jeho děl dramaticky ztvárnila i česká divadla.

Stockholm 13:55 26. dubna 2020