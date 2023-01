‚Facebookizace twitteru.‘ Algoritmy umožňují lépe cílit reklamu, o to vedení Twitteru jde, míní Koubský

Twitter udělal pro své uživatele další nečekanou změnu. Řadu alternativních možností, přes které se dá do aplikace dostat, firma nečekaně od svých služeb odstřihla. Je tedy nejspíš možné, že se na platformu bude moci chodit už jen v její oficiální mobilní aplikaci. Změnil se také způsob zobrazování příspěvků, už to v iOS není podle času, ale podle toho, co vyhodnotí algoritmus jako zajímavé pro konkrétního uživatele. Praha 16:43 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Každý uživatel, který chce mít rozhraní hlavní stránky řazené čistě podle času, má stále možnost si na toto rozhraní překliknout | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tweety se do aplikací jako jsou Tweetbot, Echofon nebo Twitterrific přestaly načítat před týdnem, kdy bez předchozího varování ztratily přístup k datům platformy. Po pár dnech Twitter na svém účtu pro vývojáře potvrdil, že šlo o úmyslnou změnu. Aplikace třetích stran totiž podle něj porušovaly podmínky pro využívání automatizovaného rozhraní API.

Společnost ale vůbec neuvedla, čím se aplikace provinily, a s jejich vývojáři firma vůbec nekomunikovala. Není to však poprvé, kdy se Twitter pokusil omezit přístup neoficiálních aplikací ke svým datům.

V minulosti se proti tomu ovšem vzbouřila část uživatelů. Firma proto od takového kroku ustoupila a omezila pouze počet dotazů, které aplikace mohly posílat. Nyní se s novým majitelem společnost vrátila ke své dřívější myšlence.

Sníží se Twitteru popularita?

„Připadá mi to jako typická snaha Elona Muska mít absolutní kontrolu nad vším. Možná také snahu mít volné ruce do budoucna pro zavedení nějakých nadstavbových placených služeb právě přes oficiální aplikaci,“ říká Petr Koubský, redaktor Deníku N.

Podle něj není takovýto postup zcela rozumný – přesně proto od toho minulé vedení Twitteru ustoupilo.

„Myslím si, že to není ani trochu moudrý krok, protože právě neoficiální aplikace značně přispívaly k popularitě Twitteru. Pro hodně lidí to opět může být argument, proč tu síť už nechat být a přestat ji používat. Přestože musím dodat, že většina těch, kdo nedávno ještě vyhrožovali, že s Twitterem končí a že už s ním nechtějí mít nic společného, tyto pohrůžky zatím nesplnila,“ říká.

Nástup algoritmů nese změny

Z uživatelského hlediska funguje platforma stále stejně. Nedávno však vedení Twitteru oznámilo změnu rozhraní, která se prozatím týká systému iOS, ale má se rozšířit i na webové rozhraní a do aplikací pro Android.

Změna spočívá v tom, že se hlavní stránka po jejím otevření ukazuje uživatelům s tweety řazenými algoritmicky. To znamená, že systém nevybírá tweety podle toho, kdy byly publikované, ale na základě uživatelských preferencí.

I tuto změnu lze ale upravit. Každý uživatel, který chce mít rozhraní hlavní stránky řazené čistě podle času, má stále možnost si na toto rozhraní překliknout. Podle Petra Koubského je ale otázka, kolik lidí o této funkci ví a využije ji.

„Jde o docela velkou změnu. Už jen proto, že spousta lidí si vůbec neuvědomí, že si to mohou předělat, protože vůbec neví, že tam tato možnost existuje. Tohle je přesně to, o co provozovateli Twitteru jde, protože algoritmicky řazený feed umožňuje lépe cílit reklamu, umožňuje více udržet uživatele u toho, co algoritmus sám vyhodnotil jako zajímavý. A abych přidal jeden neologismus, facebookizace Twitteru je naprosto jasná,“ dodává.

