Návštěvnost letních kulturních akcí je na úrovni před covidem. Vyprodaná jsou letní kina i divadelní scény

Letní divadelní scény, hudební festivaly i třeba letní kina. Tam všude Češi letos utrácejí více peněz než vloni. Návštěvnost letních kulturních akcí se po několika letech vrátila do předcovidových čísel a někde je už dokonce i vyšší. Podle pořadatelů jim letos pomáhá také příznivé počasí a málo deštivých dnů.

„Je potřeba kulturu podporovat, kdyby tu nebyla, byl by život nudný a smutný. Všechno má svoji cenu, nic není zadarmo,“ říká jeden z návštěvníků Letních Shakespearovských slavností. Už tradiční open-air divadelní scénu letos diváci najdou nejen v Praze, ale také v Ostravě, Brně, Bratislavě a premiérově i v Litomyšli.

O představení pod širým nebem je podle mluvčího Shakespearovských slavností Pavla Turnera trvalý zájem, letošní sezonu jich odehrají přes 160.

„Diváky nejvíce lákají premiérové novinky. Letošní premiérová inscenace Marná lásky snaha byla ve všech svých termínech v Praze, Brně i Ostravě vyprodána. Skvělé je, že poptávka neklesá ani u her, které jsou na repertoáru více let,“ upřesňuje Turner.

Zájem o Shakespearovské slavnosti neklesá ani přesto, že jejich pořadatelé letos zvýšili ceny vstupenek. V Praze si tak můžou diváci ty nejlevnější koupit za 550 korun, ty nejdražší za necelých 1 400 korun. „Důvodem růstu cen jsou, stejně asi jako v jiných odvětvích, zvyšující se náklady na vstupech,“ vysvětluje Pavel Turner.

Vysokou návštěvnost mají ale i další velké letní scény. V Praze hlásí vyprodaná představení divadla pod Žižkovskou věží, na Vyšehradě, na Kampě i v Novém světě na Hradčanech.

Námi dotazovaným návštěvníkům těchto scén nevadí si za kulturu připlatit. Letní scény je lákají jak zajímavými inscenacemi a prostředními, kde se hraje, tak jejich omezenou dobou trvání.

„Mám vstupenku ve VIP zóně, takže byla dražší. Za kulturu mi to ale dát nevadí, protože to je něco, co člověka povznese. V dnešní době je sice kultura hodně drahá, ale mě to zajímá a baví,“ říká jedna z návštěvnic divadelních scén pod širým nebem.

Lákají i letní kina

Zvyšování cen vstupenek není mezi letními divadelními scénami výjimkou. Trochu jiná je ale situace třeba u letních kin. Tam přes rostoucí zájem zatím ceny vstupenek na většině míst neměnili.

„Cenu jsme nezvyšovali, máme takové přesvědčení, že je lepší, když je plno za nižší vstupné, než poloplno nebo prázdno za vyšší vstupné. Kino bylo totiž vždycky tím nejlevnějším uměním,“ říká vedoucí Letního kina Kinská v Praze Vít Janeček.

I přesto, že řada měst a soukromých organizací pořádá promítání na svých pozemcích zdarma, placená letní kina lidé stále navštěvují ve velkém. Právě třeba Letní kino Kinská navštívilo podle Janečka letos už přes 2 100 diváků, čímž překonali návštěvnost z celé loňské letní sezony, která byla při stejném počtu promítání kolem 1 800 diváků.

„Letos máme obrovské plátno na fasádě Národopisného muzea. To plátno je plátnem velikosti kina Lucerna, a to je něco, co zásadně mění celkový vjem. Navíc se kino nachází v nádherné lokalitě. Diváci jsou ze dvou stran obklopeni stromy a z další strany krásnou architekturou. Jde jim o ten celkový zážitek,“ dodává Janeček.

Právě na spojení promítání pod širým nebem a zajímavé architektury sází také v letos nově otevřeném letním kině na nádvoří Clam-Gallasova paláce nebo třeba na střeše pražského centra současného umění DOX. Tam se vejde sto lidí a za vstupenku zaplatí 200 korun.

„Zájem o naše letní kino je velmi vysoký. Poslední tři promítání byla zcela vyprodaná, proto doporučujeme zakoupit vstupenky dopředu. Letos filmů uvádíme celkem 11, promítá se každou středu po setmění,“ vysvětluje mluvčí DOXu Karolína Kočí.

Rekordní návštěvnost letos zaznamenávají i hudební akce. Například festival Colours of Ostrava přilákal do Dolní oblasti Vítkovic okolo 50 tisíc diváků. Výjimečnou akcí byly i dva koncerty Eda Sheerana v areálu královéhradeckého letiště, který během dvou dnů navštívilo téměř 100 tisíc diváků.