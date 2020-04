Bariéry mezi herci a robotické kamery. Česká televize natáčí pandemiální seriál Láska v čase korony

Česká televize se rozhodla s tíživou situací způsobenou šířením nákazy covid-19 bojovat humorem. Od poloviny dubna proto začne natáčet nový sitcom od autorů rodinného seriálu Poldové a nemluvně. Tvůrci jako příběh představují slovy „jeden dům, tři generace a jedna globální pandemie“. První epizodu Lásky za časů korony odvysílá ČT1 v pondělí 27. dubna od 21.10. Vokovice 11:09 8. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká televize natáčí pandemiální seriál Láska v čase korony | Zdroj: Česká televize

„Karanténa věci mění. Jen ti sousedé se pořád chovají stejně bláznivě,“ uvádí Česká televize v popisku nového komediálního seriálu. Plánovaných šest dílů Lásky za časů korony rozehrává na pozadí pandemie příběhy několika obyvatel menšího českého činžáku.

Jejich hlavními hrdiny jsou teenager Franta, jehož rodiče se nestihli vrátit ze zahraničí, senior Libor, který je po letech odkázán sám na sebe, když jeho žena uvízne mimo město, a mladý manželský pár Petr a Anna, pro které představuje zákaz vycházení a karanténa rozhodujíc zkoušku jejich vztahu.

Jak se jejich osudy budou dále vyvíjet, zatím netuší ani sami tvůrci seriálu. Scénář totiž existuje pouze k úvodní epizodě. Na těch zbývajících se mohou podílet diváci. Své vlastní zážitky z pobytu v domácí karanténě mohou se scenáristy sdílet na webové stránce seriálu. „Protože,“ vysvětluje kreativní producent Tomáš Baldýnský, „budeme nutně potřebovat pomoct.”

Klasická příprava seriálu je nemožná vzhledem k nadále platícím zpřísněným opatřením v zemi. Natáčení proto bude probíhat tak, že na place vždy budou přítomni pouze herci, minimální počet členů štábu a robotické kamery, které budou ovládány vzdáleně.

LÁSKA ZA ČASŮ KORONY Režie: Jan Bártek, Jakub Machala

Scénář: Tomáš Baldýnský, Tomáš Chvála, Barbora Petrů, Jana Fleglová

Hrají: Petr Vršek, Zita Morávková, Jiří Hána, Zdeněk Maryška, Milena Steinmasslová, Iva Pazderková, Jakub Nemčok, Sára Korbelová, Filip František Červenka

Aby herci nemuseli hrát s rouškami, ztvární jednotlivé postavy reální životní partneři, kteří sdílejí domácnost i v civilním životě. Nebo se mezi ně postaví reálná bariéra, jako jsou například dveře.

„Chodím denně do divadla šít roušky a vůbec by mě nenapadlo, že bych mohla v této situaci točit. Ještě jsem nedostala celý scénář, takže se ke své postavě nemohu úplně vyjádřit, pouze vím, že jde o ženu, která není spokojena v manželství a do cesty ji přišel nový muž. A právě karanténa ji brání se s ním scházet,“ vypráví Zita Morávková.

„Reflektovat nastalou koronavirovou situaci formou sitcomu mi přijde jako velmi zajímavý nápad. Karanténa nabízí spoustu originálních momentů. A myslím si, že jestli se dokážeme zasmát i v této těžké době, naučíme se jí i lépe čelit,“ doplňuje ji její seriálový i životní partner Petr Vršek. Jak tvrdí, seriál by mu mohl zachránit duševní zdraví poté, co mu náhle skončila práce v Dejvickém divadle a Studiu Ypsilon.