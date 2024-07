Seriálový Medvěd si k premiéře nové řady nadělil rekordní počet nominací na ceny Emmy

Deseti cenami Emmy a čtyřmi Zlatými glóby (aspoň zatím) ověnčený seriál Medvěd se vrací na naše malé obrazovky. Očekávanou třetí řadu americké tragikomedie, která se odehrává ve zřídkakdy poklidné atmosféře chicagské restaurace, od středy nabízí streamovací platforma Disney+. Restaurace The Bear 19:14 17. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Deset nových epizod navazuje tam, kde jsme postavy na konci druhé sezony nechali: s talentovaným, ale výbušným šéfkuchařem Carmenem (Jeremy Allen White) zabouchnutým v chladničce.

Restaurace, kterou zdědil po svém starším bratrovi, se mu podařilo předělat z hlučného, umaštěného místa, kde se prodávali plněné bagety a sendviče, na elegantní podnik aspirující na michelinskou hvězdu. K pocitu uspokojení má ale daleko.

Výčitky, které během zkušební večeře chrlil skrz zavřené dveře na svého „bratrance“ Richieho (Ebon Moss-Bachrach) a spolupracovníky (Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson) nebo se marně snažil vymlátit do studených stěn, se ho totiž drží ještě dlouho po vysvobození.

Seriálový Medvěd byl už od premiéry první série v covidovém létě roku 2022 vyzdvihován profesionály z gastronomie za to, jak autenticky a věrně zachycoval restaurační provozu. Na oblíbené provolávání slov „ano, šéfe“ dojde i tentokrát – a stejně tak i na chaos podržený rychlými střihy, extrémními detaily, energickou hudbou a křikem.

V určitém ohledu ale přeci jen třetí řada dělá úkrok stranou a zvolňuje tempo. Místo přetékajících hrnců a vršících se objednávek nechává rozehrát to, co by se dalo nazvat tichými okamžiky. Osmá epizoda je třeba věnovaná tomu, jak si k sobě nacházejí cestu dcera (Abby Elliott) s matkou (hostující Jamie Lee Curtis), a do restaurace se ani jednou nepodíváme.

Asi největší diskuze ovšem po červnové americké premiéře vyvolal hned první díl nové sezony, který je spíše takovým přemítáním nad minulostí, v níž se střípky vzpomínek formují v současná traumata, špatná rozhodnutí, ale i inspiraci.

„Bylo to jako chodit někomu v hlavě,“ řekl White k netradičně pojaté epizodě v rozhovoru pro The Hollywood Reporter.

Za profesní masterclass označila herečka Ayo Edebiri zase šestou epizodu s názvem Napkins (Ubrousky), která představuje její režijní debut. „Bylo to neskutečné,“ prozradila během online tiskové konference s novináři. „Pracovat s naším štábem z pozice herce je naprostý sen, takže režírování tyhle pocity jenom znásobilo. Byla jsem dokola ohromována a dojímána.“

Medvěd během lednového odloženého předávání cen Emmy posbíral celkem deset sošek, mimo jiné i tu pro nejlepší komediální seriál roku a jeho tři hlavní herecké představitele.

Na úspěch první řady má teď velké šance plynule navázat. Loni v létě uváděná druhá sezona totiž podle středečního oznámení překonala s 23 nominacemi dosavadní rekord mezi televizními komediemi. Ten od roku 2009 držel sitcom Studio 30 Rock.