11. 12. 2014 | kap, Zuzana Švejdová |Ekonomika

Češi loni za luxusní zboží utratili jednu miliardu korun. Nákupy ve světových metropolích ale lákají každoročně miliony lidí. Mezi nejoblíbenější místa patří tradičně New York, Milán nebo třeba Paříž. Jsou ale zároveň i nejdražší. Za pronájem tam obchodníci zaplatí i desítky tisíc eur za metr čtvereční. Vyplývá to z průzkumu společnosti Cushman and Wakefield.