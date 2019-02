‚Musíme to odesmát.‘ Oslava přátelství a nekorektní humor, to je nový seriál Zkáza Dejvického divadla

Herci, kteří hrají sami sebe. Vystupují ale v příbězích, které jsou vymyšlené. A nejsou to herci, kteří by vyšli z obřího castingu, ale jsou z jednoho divadla. Nekorektní humor zaplní šest dílů nového seriálu České televize Zkáza Dejvického divadla. Na ČT1 začne 4. března, první tři epizody ale novináři viděli už v úterý. Počáteční zápletka začíná jednoduše: Dejvické divadlo má velký problém s financováním. Dejvické divadlo 7:31 20. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Trojan v seriálu Zkáza Dejvického divadla | Zdroj: Česká televize

Režisér Miroslav Krobot sedí v jevišti, hraje si nervózně s klíči a oznamuje celému ansámblu, že s penězi do dalších sezón od hlavního města nemůžou počítat. Herci se s tím vypořádají po svém. Hledají si jinou možnost přivýdělku, hádají se. A také balancují ve scénáři plném nekorektního humoru. Ten vychází z předlohy Ondřeje Hübla, který spolu s Miroslavem Krobotem napsal scénář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu o seriálu Zkáza Dejvického divadla:

Dejvické divadlo se tak jednou promění v experimentální scénu, podruhé ve skupinu HIV pozitivních lidí anebo v oživlé loutky Spejbla a Hurvínka. Podle Lenky Krobotové musí mít člověk při sledování jasno v tom, že se nedívá na dokumentární film.

„Je jasný, že jsme asi nikdy takhle vážně neřešili AIDS. Takže to je třeba situace, kdy jsme v začátku na sebe nemohli ani podívat, protože bychom se odřachli. Takže to byli věci, které se museli na zkouškách odesmát. Někteří kolegové, když už to bylo potřetí, nás okřikovali ‚tak se už pojďte soustředit‘. Já jsem ale říkala, že my to ale musíme odesmát, protože pak na tu ostrou a před tou kamerou by se to nemuselo povést,“ říká pro Radiožurnál.

Společný humor

Drsňačku i milovnici esoteriky hraje Simona Babčáková. Podle ní je potřeba umět se zasmát sám sobě a nebrat všechno vážně ani jako divák. „Jsme moc zvědavá, jak na to budou lidi reagovat. Já sama jsem to vnímala, že ta cílová skupina těch lidí, kteří skutečně zavnímají nadhled, sebeironii, fanfaronství intelektuální i umělecké, ducha, že jich bude pár. Jsem zvědavá na reakce,“ dodává.

Zkáza Dejvického divadla? ‚Už přesluhujeme,‘ říká Martin Myšička o novém seriálu Číst článek

Seriál podle tvůrců dopadl tak, jak si ho představovali. Ansámbl Dejvického divadla drží pohromadě nejen divadelním úspěchem a neustále vyprodaným dejvickým sálem, ale i společným humorem. Interní vtípky se ale do scénáře tolik nedostaly. Že je občas humor trochu na hraně, při natáčení bavilo Marthu Issovou.

„Vlastně to, že my se spolu pouštíme do nekorektního humoru a že mezi námi funguje určitá bezhraničnost přátelství, bezhraničnost humoru a naprostá otevřenost, tak pro mě je Zkáza Dejvického divadla oslavou tohoto setkání,“ říká.

Zkáza nehrozí

Soubor Dejvického divadla na seriálu nepracuje poprvé - po úspěchu Hotelu čtvrtá hvězda a Dabing Street se prozatím podle tvůrců seriálová tvorba uzavírá. Na jevišti i v pánské šatně se do drsného humoru pouští i Václav Neužil. Podle něj ale mimo obrazovky zkáza jeho domovské scény nehrozí.

Jako v seriálu? Neziskovku v Mostě zastupuje kandidát strany hlásající nulovou toleranci nepřizpůsobivým Číst článek

„Pro mě by zkáza, opravdová zkáza, bylo to, kdybychom se přestali mít rádi a pokazily se vztahy mezi námi, které máme, troufám si tvrdit, na celý život. Protože myslím si, že i kvalita našich představení tkví v tom, že spolu děláme rádi, inspirujeme se, nezávidíme si a jsem k sobě upřímní. Vážíme si sebe a děláme si ze sebe srandu. Takové věci jsou hrozně křehké v jakémkoli vztahu mezi skupinou lidí, kteří spolu pracují. To vždy musíme ladit, protože jsou samozřejmě různá období. To když si uchováme, tak se nám snad zkáza nikdy nestane,“ uzavírá Václav Neužil.

První díl Zkázy Dejvického divadla bude Česká televize promítat 4. března - v předpremiéře se budou všechny díly vysílat i v kinech po celé republice 27. února.