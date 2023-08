České sklo se díky sklárně opět vrací do módy. ‚Jsem rád, že přispíváme renesanci,‘ říká designér

Díky filmu Barbie, který se stal celosvětovým fenoménem, se o jeho skle mluví v Česku i zahraničí.

„Začínají se nám ozývat zahraniční média a zaznamenali jsme velký nárůst návštěvnosti webu, který se propsal do samotných objednávek. V týden premiéry byl nárůst o více než 70 procent. Jsme rádi, že se náš džbán stává ikonickým a upevnil si pozici tady na trhu,“ říká podnikatel pro Český rozhlas Plus.

Filmová rekvizita se objevuje v médiích a „při sledování filmu ji diváci hledají, načež si někteří chtějí kus Barbie pořídit i domů,“ popisuje zrod posledního úspěchu Klimčák a dodává, že se sice jedná o dobrý marketing, ale český trh jím začíná být přesycený.

„My nejsme jen firma o Barbie, ale vytváříme spoustu zajímavých, nových kolekcí, na které se chceme soustředit.“

Majitel značky Klimchi Lukáš Klimčák se džbánem, který si zahrál ve filmu Barbie | Foto: Tomáš Mařas | Zdroj: Český rozhlas

Zásah brexitu

Film se natáčel ve Velké Británii, což zkomplikovalo vývoz skla kvůli brexitu. „S každou zásilkou, která je nad 135 liber, se pojí větší administrativní nároky a to nás bohužel potkalo i při dodávání do studií Warner Bros,“ říká Klimčák.

„Celá zásilka byla celkem objemná, posílali jsme šestnáct džbánů, celníci se rozhodli zásilku namátkou prozkoumat a celá se zasekla. I když šla významnému studiu, nepustili ji včas, takže jsme nakonec do filmu přes naše londýnské partnery sháněli jiné dva produkty. Původně jich mělo být šestnáct, nakonec byly jen dva,“ dodává.

Zásilka dorazila o den později, než byl termín natáčení. „Z produkčního týmu mi napsali, že se jim sklo moc líbí a že si ho rozdají. My jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli ve filmu bude vůbec použito,“ míní.

Sklo není přežitek

Podle Klimčáka se sklo vrací do módy. „Jsem rád, že přispíváme k renesanci českého skla tady v tuzemsku, že se mu dostává většího mediálního prostoru a i že se těší větší oblibě u českých zákazníků. Chceme, aby se naše sklo používalo, nikoliv aby to bylo sváteční sklo. I díky covidu jsme si více uvědomili, že se chceme obklopovat kvalitnějšími věcmi. A já jsem jedině rád, když kvalita zvítězí nad konzumem,“ dodává.

„Češi více dbají na to, co je vidět na první pohled, než na to, co mají doma,“ tvrdí podnikatel. „Oproti tomu v Británii je větší kultura čajových dýchánků, ke kterým si lidé zvou domů návštěvu a chtějí se pochlubit, jak mají vybavený byt,“ dodává.

