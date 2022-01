Čím více ‚nepravdy‘, tím méně svítí. Umělecká lampa v centru Prahy reaguje na dezinformační weby

Známé rčení „pod lampou je největší tma“ si po svém přebral umělec Jakub Nepraš a vytvořil v centru Prahy speciální osvětlení. Konkrétně v podloubí Městské knihovny na Mariánském náměstí. Jeho nová výtvarná instalace nazvaná „Viditelnost“ reaguje každou chvíli na počet dezinformačních zpráv na internetu, ty lampu zhasínají. Praha 17:41 10. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Nepraš - Viditelnost | Foto: Tomáš Hrnčíř | Zdroj: Jakub Nepraš

„Jednoduše řečeno, čím více té nepravdy, potenciální, tak tím méně svítí a vytváří se tam taková chaotická bouře,“ komentuje autor Jakub Nepraš, zatím co se ve velké žárovce lampy točí tmavomodrý vír z různých textů nebo obrázků.

„Člověk vidí ‚pod sebe‘ méně. Měl by se tak sám spoléhat na svůj úsudek a na tu viditelnost kolem sebe. Proto se instalace jmenuje viditelnost.“

Lampa se během krátkého popisu umělce prosvětlila. To znamená, že v daný moment je na českém internetu méně závadných zpráv.

„Klid nastává také vždycky někdy kolem půlnoci pravidelně, kdy jsou ty české weby, které produkují fake news méně aktivní. Tím pádem se ta lampa uklidní a nedostává žádný impulsy o těch falešných zprávách. Je tam tak jenom decentní zvuk proudící energie a vyloženě jenom svítí takovou žlutou sluneční barvou.“

Po chvíli opět lampa ztmavne a kolemjdoucí zaklání hlavy, aby se podívali, odkud přichází bublavý zvuk.

„Objekt je napojený na server. Kamarádi, kteří dělají média monitoring, tak mi přímo posílají zprávy do počítače, který je součástí té lampy. Ten tam posílá jak ty titulky, tak spouští vír, tornádo, tu nestabilitu a mění to počasí lampy,“ říká Jakub Nepraš, který do žárovky namontoval několik projektorů.

„Jsou tam tři malé projektory, se kterými jsem dělal například instalace na Nové Scéně Laterny Magiky. Rovnoměrně osvětlují žárovku, která má sedmdesát centimetrů v průměru. Použil jsem lehaná skla a nerez, aby to vydrželo povětrnostní podmínky.“

Jakub Nepraš - Viditelnost | Foto: Martin Hrnčíř | Zdroj: Jakub Nepraš

Umění pro město

Za projektem, který se snaží dostat díla umělců do veřejného prostoru, stojí Marie Foltýnová z Galerie hlavního města Prahy.

„V rámci projektu Umění pro město pracujeme i s dalšími místy. Spolupracujeme také s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ten dělá svůj projekt Pražské plácky, kdy hledá různá místa, která se dají „odparkovat“ a vrátit ten veřejný prostor občanům, tak často se na nás obrací, abychom pro ně vytipovali nebo připravili spolupráci s umělcem. Vytvoří se pak další dočasný objekt, proto aby se lidé mohli potkat s těmito díly, umělci, i když se s uměním běžně nepotkávají,“ dodává Foltýnová.

Ta společně s kolegy slavnostně odhalila minulý rok například plastiku „Pocta geometrii“ sochaře Stanislava Kolíbala. Tu si můžete prohlédnout v trojském areálu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.