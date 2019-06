Na Evropských hrách čeká atlety nový náročný soutěžní formát. ‚Je to sebevražda,‘ říká Ogrodníková

Atletiku čeká na blížících se Evropských hrách experiment, který na velkých akcích nemá obdoby. V Minsku budou závodit smíšená reprezentační družstva v úplně novém formátu, od kterého si vedení evropské atletiky slibuje, že může být budoucností sportu. Zaznívají ale také námitky, že novinka může ohrozit zdraví sportovců. Minsk 9:39 17. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikola Ogrodníková. | Foto: Ciro De Luca | Zdroj: Reuters

„Každý, kdo se trochu pohybuje v atletice, ví, že čtyři závody za týden jsou opravdu sebevražda. Vzhledem k tomu, že před sebou máme dlouhou sezonu a ještě mistrovství světa, tak je velké riziko zranění,“ povídá největší hvězda českého týmu pro Minsk Nikola Ogrodníková, která naráží na to, že pokud reprezentace postoupí až do finále, čekají ji čtyři závody v šesti dnech. A to je pro oštěpařky obrovský nápor na svaly, klouby a šlachy, i kdyby hodily třeba jen dva závodní pokusy v každém vyřazovacím kole.

Za formátem nazvaným Dynamická nová atletika stojí stojí Pierce O'Callaghan, který vycházel z průzkumu, co chtějí například majitelé vysílacích práv, mladí lidé, sociální média nebo sponzoři. A proto třeba v Minsku vůbec nebudou vytrvalostní disciplíny.

„Předchozí účast byla, co se týká atletiky, ostudou, protože tam byla prezentována velmi nízká úroveň atletiky. Na těchto Evropských hrách bude prezentována top atletika, i když v jiném formátu, takže myslím, že medaile bude velice hodnotná,“ připomíná pro Radiožurnál ředitel Českého atletického svazu Tomáš Janků, že na prvních Evropských hrách v Baku závodili atleti ze zemí třetí výkonnostní kategorie.

Podprůměrnost soutěží dokazuje třeba jediná oštěpařka, která přehodila 50 metrů. Je ale možné, že se v Minsku i s účastí elitních reprezentací úroveň moc nezvýší.

„Zjistila jsme si nějaké informace od jiných oštěpařek z jiných států a vím, že spousta států tam vůbec nebude posílat top oštěpařky a pojedou tam až taková třetí kategorie,“ říká Ogrodníková.

„Jedině domácí Taccjana Chaladovičová asi bude muset, ale jinak tam opravdu podle mě žádná z top oštěpařek nebude, protože to každý bere jako nesmyslný závod. Co se týče zdraví, je to moc riskantní,“ doplňuje k atletickému experimentu pro Evropské hry druhá oštěpařka letošních světových tabulek Nikola Ogrodníková.