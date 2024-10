Diskař Valent je po smrti. Bývalý československý reprezentant zvládl při sportu i pracovat

V 71 letech zemřel po dlouhé a těžké nemoci někdejší vynikající diskař Gejza Valent. O jeho úmrtí informoval atletický manažer Alfonz Juck. Valent patřil v 80. letech k výrazným osobnostem československého sportu. Jeho největším úspěchem je bronzová medaile z prvního mistrovství světa 1983 v Helsinkách. Praha 12:32 8. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gejza Valent | Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

Nejen zajímavým jménem a typickým huňatým knírkem, ale především skvělými výkony dokázal Gejza Valent oslovit řadu sportovních fanoušků.

Poslechněte si, kdo byl československý diskař Gejza Valent, který podlehl těžké nemoci

Na svém prvním evropském šampionátu 1982 v Aténách ho o zlato v hodu diskem připravil sporný přešlap a skončil šestý. O rok později už se medaile dočkal, když slavil bronz na premiérovém mistrovství světa v Helsinkách, které vyhrál další československý diskař Imrich Bugár.

V roce 1984 si Gejza Valent brousil zuby dokonce na olympijskou medaili, jenže do Los Angeles stejně jako další českoslovenští sportovci nejel kvůli zákazu vydanému komunistickým režimem.

Bojkot zemí východního bloku mrzel reprezentačního diskaře ještě dlouho po olympiádě.

„V tom roce 1984 jsem závodil čtyřikrát s Rolfem Dannebergem, to byl západoněmecký diskař, který olympiádu vyhrál. Já s ním v tom roce neprohrál a vím, že bych s ním neprohrál ani na olympiádě. Jak bych tam dopadl, to je otázka, protože byli další diskaři, jako Bugár, který měl fazonu. Na jaké umístění by to stačilo, těžko říct,“ vyprávěl ve vysílání Radiožurnálu Gejza Valent. Podle svých slov měl před 40 lety skvělou formu.

Závodil i pracoval

Pražský rodák se musel spokojit se šestým místem o čtyři roky později na hrách v Soulu. Jeho život však nebyl jen o sportu, během kariéry vystudoval na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně.

Když pak v 80. letech trénoval ve středisku vrcholového sportu ve Vítkovicích, tak současně chodil i do práce, jak potvrdil ve vysílání televize A11.

„Byl jsem tehdy velkou výjimkou, protože v rámci vrcholového sportu jsem i přesto pracoval ve společnosti Vítkovice AS a měl jsem standardní odpovědnost v zemědělském servisu v oblasti senážních věží. A to i v době, kdy jsem vrcholově sportoval za Československou republiku,“ říkal Valent.

Po ukončení aktivní kariéry se rozhodl Gejza Valent u disku zůstat a stal se trojnásobným veteránským mistrem Evropy a jednou veteránským mistrem světa.