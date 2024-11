Nevěříme si, zní od hráčů Sparty po prohře s Brestem. Podle trenéra Friise nechybí snaha, ale kvalita

Fanoušci Sparty na tribunách podporovali svůj tým, a byli asi nejlepším „hráčem“ domácích. Na hřišti totiž fotbalisté – hlavně v rozehrávce – úplně nezářili.

„Kdo udělá ve fotbale méně chyb, vyhrává. A my jsme jich udělali moc,“ přiznal stoper Elias Cobbaut a jeho slova vystihují, co se dělo na Letné. A vnímal to i trenér Lars Friis.

„Udělali jsme hrozně moc chyb. A v Lize mistrů je potom těžké z toho něco vytěžit. Nemůžu klukům vyčítat, že by se na hřišti nesnažili. Dělali, co mohli. Když se podívám na čísla, tak toho opravdu hodně naběhali. Ale když mluvíme o kvalitě a rozhodování, tak jsme tenhle večer nedosáhli na kvalitu Ligy mistrů,“ uznal bez výmluv dánský kouč Sparty, která tak pokračuje v nepovedené části sezony.

„Leží na nás deka a nevěříme si, jak bychom měli,“ prohlásil smutně Jakub Pešek, který dostal i kvůli několika zraněným spoluhráčům šanci v základní sestavě. Spartě chybí opory, které táhly pražský tým v nedávných lepších časech – například Lukáš Haraslín nebo Veljko Birmančević. Ale nejen oni.

Poslední šance Sparty na body zhatila tahle chybná rozehrávka Petera Vindhala a následný vlastní gól Kaana Kairinena. 🙄#NovaSport #UCL pic.twitter.com/EYgOEbHZv9 — Nova Sport (@novasport_cz) November 6, 2024

„Když jdeme do zápasu a máme sedm osm zraněných – nemůžeme si vybírat, jak bychom chtěli – není to samozřejmě jednoduché. A rozhodně tady nechci ukazovat na ty, kteří nahradili Haraslína, Birmančeviće – a kohokoli dalšího, kdo je mimo, a říkat, že to byla jejich chyba. Pro Spartu je těžké hrát zápas Ligy mistrů, když chybí sedm hráčů. Tohle není žádná výmluva, nestěžuji si, tohle je prostě fakt,“ dodal kouč letenských.

A nejen s ním si musí sparťanský trenér Lars Friis poradit, aby tým překonal současný pokles formy.