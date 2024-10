Slovan Bratislava doma prohrál s Manchesterem City 0:4, Dortmund deklasoval Celtic 7:1

Fotbalisté Manchesteru City, příští soupeř Sparty, zvítězili ve 2. kole Ligy mistrů na hřišti Slovanu Bratislava 4:0. Dortmund rozdrtil Celtic Glasgow 7:1. Bývalý hráč pražské Slavie Abdallah Sima přispěl dvěma góly k výhře Brestu 4:0 v Salcburku. Patrik Schick a Matěj Kovář jen z lavičky sledovali výhru Leverkusenu 1:0 nad AC Milán. Praha 23:35 1. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Erling Haaland v zápase Ligy mistrů proti Slovanu Bratislava | Foto: David W Černý | Zdroj: Reuters

Slovenský šampion měl na rozdíl od Sparty výhodu domácího prostředí, Letenští nastoupí ve 3. kole proti Manchesteru City venku. Největší favorit soutěže již po čtvrthodině vedl o dva góly, potom střelecky zvolnil. Ve druhém poločase se trefil i kanonýr Haaland, několika dalším gólům zabránil brankář Takáč.

"Naživo jsem ještě takovou kvalitu neviděl. V mých očích jsou City nejlepší tým na světě, je to prostě jiný svět. Pro nás je čest proti nim hrát a už jen to, že jsme se do Ligy mistrů vůbec dostali. Zápas jsme si s hráči užili a taky trochu vytrpěli," řekl pro stanici Nova Sport trenér Vladimír Weiss, který před pár dny oslavil 60. narozeniny.

Brest má po úvodním vítězství nad Sturmem Štýrský Hradec plný počet bodů, Salcburk ještě nebodoval, na úvod podlehl Spartě 0:3. Brest dorazí na Letnou začátkem listopadu ve 4. kole.

Senegalský útočník Sima je zatím ústřední postavou Brestu v reformované ligové fázi soutěže. Proti Sturmu vstřelil ve druhém poločase vítězný gól na 2:1. V Salcburku otevřel skóre již v prvním poločase a znovu se jednalo o vítěznou trefu. Ve druhé půli zvyšoval na 3:0, francouzský tým po přestávce skóroval celkem třikrát a po dnešku je druhý v neúplné tabulce za Dortmundem.

Dortmund vede v poločase nad Celticem už 5:1. Hattrickem se blýsk - nabízíme sestřih jeho gólů! #NovaSport #UCL pic.twitter.com/Bw2vzESCSF — Nova Sport (@novasport_cz) October 1, 2024

2. kolo fotbalové Ligy mistrů: Salcburk - Brest 0:4 (0:1) Branky: 24. a 70. Sima, 66. Camara, 75. Lage. Rozhodčí: Taylor (Ang.). Arsenal - Paris St. Germain 2:0 (2:0) Branky: 20. Havertz, 35. Saka. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.). FC Barcelona - Young Boys Bern 5:0 (3:0) Branky: 8. a 51. Lewandowski, 34. Raphinha, 37. I. Martínez, 81. vlastní Camara. Rozhodčí: Lambrechts (Belg.). Borussia Dortmund - Celtic 7:1 (5:1) Branky: 11., 29. a 42. Adeyemi, 40. z pen. a 67. Guirassy, 7. Can z pen., 79. Nmecha - 9. Maeda. Rozhodčí: Sánchez (Šp.). Inter Milán - Crvena zvezda Bělehrad 4:0 (1:0) Branky: 11. Calhanoglu, 59. Arnautovič, 71. L. Martínez, 81. Taremí z pen.. Rozhodčí: Zwayer (Něm.). Leverkusen - AC Milán 1:0 (0:0) Branka: 51. Boniface. Rozhodčí: Schärer (Švýc.). PSV Eindhoven - Sporting Lisabon 1:1 (1:0) Branky: 15. Schouten - 84. Braganca. Rozhodčí: Guida (It.). Slovan Bratislava - Manchester City 0:4 (0:2) Branky: 8. Gündogan, 15. Foden, 58. Haaland, 74. McAtee. Rozhodčí: Massa (It.).