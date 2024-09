‚Přátelští lidé, nízké ceny a dobré pivo.‘ Dánští fotbaloví fanoušci po návštěvě Dukly sršeli nadšením

Udělat si výlet z Dánska do Prahy, aby se člověk podíval na fotbalový zápas pražské Dukly? Možná se to může zdát zvláštní, ale i takoví sportovní nadšenci jsou. Jako teď o víkendu, kdy Dukla doma vyzvala Liberec. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport se vyjádřili fanoušci Jacob a Urs, kteří představili partu kamarádů, kteří se baví sázením a návštěvami fotbalových stadionů. Praha 19:26 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Dukly Praha při domácím zápase (archivní foto) | Foto: Martin Salajka | Zdroj: ČTK

Mohli byste se představit vaši skupinu a říct, co děláte tady na Julisce?

Urs: Jsme skupina pěti chlápků, jednou za rok cestujeme Evropou a hledáme zajímavá fotbalová místa. A proto jsme v Praze.

Taky jsem zaslechl něco o sázení. Jak je to s tím vším spojené, Jacobe?

Jacob: To je hlavní motiv naší skupiny - sportovní sázky. Sázíme na fotbalové zápasy, a tak si vždy našetříme na jeden takový výjezd ročně.

Tak to jste v sázení asi úspěšní, ne?

Urs: Ano, řekl bych, že ano. Máme v banku něco kolem 10 tisíci eur jen na tento týden. Takže to bude asi zábavný týden.

Jaký fotbal jste zatím v Česku viděli, Jacobe?

Jacob: Tohle je náš první fotbalový zážitek tady v Česku. A určitě ne poslední. Hodně nás to bavilo. Viděli jsme dvě střely z poloviny hřiště a akrobatická zakončení. Zajímavý zápas, těšíme se na další.

Jaké jsou vaše plány pro další dny tady v Česku?

Urs: Pojedeme do Plzně. Na zápas proti Mladé… Mladé Boleslavi? Ani to neumím vyslovit (smích). Původně jsme chtěli taky na Spartu, ale to jsme nestihli. Ale tak to prostě je, když hodně cestujete jako my.

Když se podívám na vaše bundy, máte tam loga různých týmů. Vidím Hannover, AC Milán, West Ham United. To jsou týmy, na jejichž stadionech jste už byli? Nebo co to znamená?

Jacob: Ano, všechna loga na našich zádech jsou domácí týmy, které jsme navštívili.

Takže se pokusíte sehnat i logo Dukly Praha?

Jacob: Máme logo Dukly Praha. Někde ho mám. Koupili jsme ho. Nechali jsme si ho vyrobit už v Dánsku.

Urs: A logo Plzně už je připravené taky. Ostatní členové naší skupiny ale ještě neví, že teď zamíříme právě do Plzně. Neví o tom.

Překvapilo vás něco na Česku nebo na českém fotbale?

Urs: Lidé tu jsou neskutečně přátelští. A samozřejmě také nízké ceny.

Jacobe?

Jacob: Dobré pivo. Dobré klobásy. Dobré stadiony. Zatím to na nás dělá dojem. A zápas byl skvělý.