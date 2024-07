Argentina si po penaltách s Venezuelou zahraje semifinále Copa América, zazářil gólman Martínez

Messiho start byl nejistý, protože měl svalové problémy. Čtvrtfinále nakonec osminásobný držitel Zlatého míče odehrál celé. A ve 35. minutě se Messi s týmem radoval z vedení, poté co po jeho rohu Alexis Mac Allister prodloužil míč k Lisandru Martínezovi a ten otevřel skóre hlavičkou.

Po hodině hry mohl vyrovnat Enner Valencia, jenže penaltu namířil do tyče. Ekvádor gól přece jen dal v nastavení zásluhou Kevina Rodrígueze.

Hrdinou rozstřelu se poté stal brankář Aston Villy Martínez. Vychytal Ángela Menu i Alana Mindu, zatímco v argentinském dresu se nemýlili Álvarez, Mac Allister, Montiel i Otamendi. Obhájci zlata vyhráli 4:2.

Emi Martinez saving two penalties for Argentina to send them to the semi-finals of the Copa America? You shock me. Our keeper. 👑 #AVFC pic.twitter.com/eoHddkJD3u