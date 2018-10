Místo Slavie soupeří s Protivínem, góly ale Lafata střílí i v krajském přeboru

Ještě při posledním derby pražských „S“ nechyběl v základní sestavě Sparty. Jako kapitán tak přihlížel kolapsu, kdy Slavie dotáhla ztrátu tří branek. Nejsledovanější fotbalový zápas na českém území tehdy skončil 3:3. Nyní už David Lafata působí na zcela jiné úrovni, jeho gólová potence a obliba u fanoušků mu ale zůstala. Olešník 18:40 31. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Lafata už v dresu Sparty nepůsobí, góly ale střílí dál | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Dres Sparty vyměnil David Lafata před touto sezonou za trikot jihočeské obce Olešník, která hraje jihočeský krajský přebor a v současné době okupuje čelo tabulky. Před druhým Sokolem Lom má náskok pěti bodů. Historicky nejlepší střelec české fotbalové ligy k tomuto náskoku přispěl devíti góly.

Kromě branek ale bývalý kapitán pražské Sparty vnesl na olešnický stadion i bouřlivou diváckou atmosféru. Na jeden ze zápasů krajského přeboru se dokonce vypravili fanoušci až z Prahy. V zápase Olešníku proti Protivínu tak nechyběla pyrotechnika ani oslavné chorály směrované právě sparťanské legendě.

„Věděl jsem, že přijedou, protože mi volali, od kolika hrajeme, že by se přijeli podívat. Samozřejmě to bylo milé. Potěšilo to a chtěl bych jim za to poděkovat,“ řekl autor 198 ligových branek pro Radiožurnál.

I přesto, že jim pyrotechnika komplikovala zahrání penalty, si ale soupeři z Protivína nestěžovali a zápas proti bývalému reprezentantovi si užívali: „Je to určitě hezký zápas. Přijedou fanoušci ze Sparty a dělají tu atmosféru, což je super,“ pochvaloval si protivínský Marek Hanus.

Lafata se v zápase zapsal i do statistik, kdy ranou z dvaceti metrů do šibenice překonal brankáře Protivína. „Necháme ligového nejlepšího kanonýra české historie samotného a dáme mu dvacet vteřin na to, aby si připravil míč a vystřelil. Což on umí,“ zpytovali svědomí hráči soupeře.

„Na tu branku foukal vítr, tak jsem to zkusil. To je štěstí, to už se asi zase dlouho nepovede, “ zhodnotil svůj gól skromně Lafata.

Mimo gólu a asistence figurovala u Lafatova jména v zápise o utkání také žlutá karta. „Tam šli do breaku, který bych už asi nedoběhl. Tak jsem musel takticky faulovat,“ vysvětluje účastník 41 reprezentačních zápasů důvod karetního trestu.

Olešník v zápase nad Protivínem zvítězil 5:1. Žádný výběh, regenerace ani vířivka se však nekonala: „Posedíme, dáme si večeři a půjdeme domů,“ uzavřel zápasový den Lafata.