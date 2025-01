Dokud to půjde, budu pracovat pro Baník na maximum, říká Mikloško bojující s rakovinou

Fotbalisté Baníku Ostrava dopoledne zahájili přípravu na jarní část fotbalové ligy. Na Bazalech u toho nemohl chybět sportovní ředitel klubu Luděk Mikloško, jeden z nejlepších brankářů československé fotbalové historie. Třiašedesátiletý Mikloško strávil přelom roku v Londýně, byl na návštěvě svého bývalého klubu West Ham United a tam učinil zásadní prohlášení o tom, že po třech letech odstupuje od léčby rakoviny. Ostrava 12:49 4. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý brankář West Hamu Luděk Mikloško | Foto: Paul Terry | Zdroj: ČTK / AP

Luďku, co všechno jste na přelomu roku stihl při návštěvě Londýna?

Jel jsem se tam podívat na zápas West Hamu, který hrál 29. prosince proti Liverpoolu. Měl jsem krásný zážitek, i když výsledkově to pro West Ham nebylo ideální. Měl jsem možnost se potkat se spoustou hráčů a funkcionářů, kteří v klubu působili, když jsem tam ještě hrál. Pokecal jsem i s trenérem brankářů, který tam zůstal i po změně realizačního týmu.

Může ještě někdo letos připravit Liverpool o titul v Premier League?

Mají takový náskok, že už si to pohlídají. Fotbal je nevyzpytatelný, ale v tomto případě si to Liverpool už pojistí.

V Londýně jste strávil kus života, jak se to tam změnilo od doby, kdy jste v Anglii začínal?

Místo, kde dnes stojí stadion, tak tam tehdy nebylo vůbec nic. Nyní je tam nádherný stadion, hodně moderních obchodů, celé sportovní centrum, takže je to vše hodně jiné.

Těžké rozhodnutí

Co bývalý stadion, na kterém jste předváděl perfektní výkony?

Je zbouraný a dnes tam stojí byty.

V Londýně jste vydal zásadní prohlášení ohledně vašeho zdraví. Co k tomu můžete říct?

Zdravotní problémy už mám nějakou dobu. Bývalí spoluhráči o tom věděli a pustili to dál mezi fanoušky, takže při mém příjezdu se strhla vlna dotazů na klub. Všichni se ptali, jak na tom jsem, a požádali mě o to, zda bych o tom nechtěl veřejně promluvit, tak aby lidé věděli, jaká je situace.

Jak těžké bylo jít s prohlášením mezi veřejnost?

Všichni v Baníku o tom vědí. Pokud bude majitel souhlasit, tak určitě chci pracovat dál. Dokud to půjde, tak budu makat. První rakovinový nádor jsem měl na stehně už asi před třemi roky, kdy se to vyoperovalo. Mezitím mi našli ve spodní části v pánvi obrovský nádor ve velikosti házenkářského míče. Absolvoval jsem radioterapii, která nádor trochu spálila. Poškodily se i další orgány. Radioterapií se k tomu přiškvařily močové cesty.

Doktoři mě otevřeli a zjistili, že se pod nádor vůbec nedostanou a že s tím nejde nic dělat. Za další tři měsíce mi bylo řečeno, že to nevypadá špatně a že se nádor zastavil. Bohužel za další tři měsíce se objevily další čtyři nebo pět nádorů v různých částech břicha. Jedinou možností pro mě tak byla chemoterapie. Ptal jsem se, zda se můžu vyléčit, a bylo mi řečeno, že ne. Chemoterapie to může jen trochu oddálit. Nedávalo mi to smysl absolvovat, když tam nebyla žádná záruka. Nesměl bych mezi lidi asi na půl roku, tak jsem to odmítl.

Jak jste spokojený s tím, jak se nyní daří fotbalovému Baníku Ostrava?

Za ty víc jak dva roky, co jsem v klubu, mám pocit, že se to trochu zvedá. Podařilo se nám dát dohromady slušný tým hráčů i realizačního týmu. S majitelem jsme domluvení, že nebudeme chtít hráče prodávat. Snažíme se sledovat během celého půl roku, koho bychom chtěli do A i B-týmu přivést. Je to dennodenní tvrdá práce.

