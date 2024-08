Čtyři penalty mimo. ‚Ani se mi to nechce hodnotit,‘ smutní trenér Baníku Hapal po konci s Kodaní

Fotbalisté Ostravy prohráli v domácí odvetě 3. předkola Konferenční ligy s FC Kodaň na penalty 1:2 a z pohárové soutěže vypadli. V normální hrací době a po prodloužení zvítězil Baník 1:0, stejným výsledkem ve prospěch dánského celku skončil minulou středu i první zápas. Na řadu přišel penaltový rozstřel, v němž čtyři z pěti domácích exekutorů selhali. Ostrava 9:59 16. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní Filip Kubala s Jiřím Klímou po zápase Baníku Ostrava s Kodaní | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: Profimedia

„Ani se mi to nechce hodnotit. Rozhodla fotbalová dovednost, my odehráli vynikající zápas. Kluci hráli skvěle a já před nimi smekám. Stálo nás to hodně sil, a to i přesto, že jsme 90 minut byli lepší,“ rozdělil trenér Baníku Pavel Hapal zápas na 90 minut plus prodloužení a pak samotný penaltový rozstřel.

Baník z pěti pokusů proměnil jen jeden. Jedním z hráčů, kteří přestřelili, byl i obránce Michal Frydrych.

„Asi nás dorazila nezkušenost, tolik penalt v lize nekopeme. Máme určené exekutory, někteří ale vystřídali. Všichni, kdo na penaltu šli, si věřili. Já to chtěl kopnout na jistotu, tak, jako to zkouším na tréninku. Bohužel se mi to zvedlo a nepovedlo se nám to,“ smutnil stoper Baníku.

Ani vynikající výkon brankáře Jakuba Markoviče, který dvě penalty chytil, nestačil.

„O to více mě to mrzí. Dva směry jsem dobře vytipoval a i tak nepostupujeme, je to smutné. Kdybych žádnou nechytil, mohli to zase všichni vyčítat mně. Musíme se podržet a na nikoho naštvaný nejsem,“ prohlásil brankář Markovič.

Baník odehrál proti loňskému účastníkovi Ligy mistrů dva skvělé zápasy, ale nakonec smutní, aLE trenér Pavel Hapal rozhodně nebude svým hráčům prohranou bitvu s nervy vyčítat.

„Já na nikoho naštvaný nejsem, já jsem ve své kariéře taky nedal pár penalt. Třeba proti Barceloně a dodnes mi to lidé vytýkají,“ dodal k penaltovému rozstřelu bývalý trenér Sparty nebo Zlína. Pohárová cesta se tak Baníku pro letošek zavřela.

Bílé peklo a celotribunové choreo fanoušků Baníku před zápasem s Kodaní. pic.twitter.com/Icm0YvwoNe — Sporťák (@SportakCZ) August 15, 2024