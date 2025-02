Plzeň je asi evropská, těší Šulce po postupu do osmifinále Evropské ligy. Narazí na Lazio, nebo Bilbao

Fotbalisté Plzně porazili v odvetě vyřazovací fáze Evropské ligy Ferencvároš 3:0 a v součtu s prohrou 0:1 v úvodním duelu v Budapešti postoupili do osmifinále. O svém vítězství rozhodli Západočeši mezi 27. a 38. minutou, kdy se trefili Václav Jemelka, Pavel Šulc a Rafiu Durosinmi. Plzeň 7:38 21. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Šulc | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Plzeňští fotbalisté porazili maďarský Ferencvároš a zahrají si osmifinále Evropské ligy a radost domácích byla pochopitelně velká.

„V mojí kariéře je to určitě největší večer,“ měl jasno krátce po postupu do osmifinále Evropské ligy Pavel Šulc. Plzeňský záložník dostal míč od Matěje Vydry a gól na 2:0 pro něj znamenal první soutěžní trefu v roce 2025.

„Asi jsme si to schovával. Jsem rád, že jsem ten gól dal a že je postupový je úplně skvělý. Není to ale pro mě to nejdůležitější, hraju každý zápas tak, abych byl prospěšný pro tým a jsem rád, že se mi daří a že jsem to dnes stvrdil i tím gólem,“ říkal Šulc.

Postupový klíč

Ten předvedl se svými spoluhráči v prvním poločase skvělý výkon, který Viktoria korunovala třemi brankami v rozmezí dvanácti minut.

„Začali jsme být i produktivní, dali jsme tři branky. Bylo to postavené na enormní dřině, nehrát nějaké rychlé přechody, na riziko vletět na Ferencvároš a tlačit ho. To se podařilo a stálo to obrovské síly, které ve druhém poločase trochu chyběly, tak jsme si to dohráli o desíti z bloku,“ byl trenér Miroslav Koubek spokojený, jak jeho svěřenci odvetu s Ferencvárošem odehráli.

Viktoria tak znovu ukázala, že na evropské scéně dokáže zvládat i velké zápasy.

„Asi je Plzeň evropská, nevím. Chtěli bychom se takto prezentovat v každém zápase a ta motivace je v Evropské lize možná trochu větší. Plzeň je asi evropská,“ říká autor postupové trefy Pavel Šulc.

V osmifinále narazí Viktorie na Lazio Řím a nebo se znovu utká se španělským Bilbaem.

