Koubek před Ferencvárosem vybírá ze čtyř útočníků. ‚Dá se s tím během zápasu pracovat,‘ těší trenéra

Fotbalisté Plzně se utkají v odvetě prvního kola vyřazovací fáze s maďarským Ferencvárosem. První zápas sice svěřenci Miroslava Koubka v Budapešti prohráli 0:1, odvetu ale hrají doma ve Štruncových sadech. Plzeňský kouč má navíc příjemné starosti, koho z útočníků postavit do základní sestavy. O víkendu se v Teplicích připomněl dvěma góly uzdravený Rafiu Durosinmi. Plzeň 13:50 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Koubek v zápase Evropské ligy s Athleticem Bilbao | Foto: Juan Medina | Zdroj: Reuters

„Během zápasu se určitě s tímhle dá pracovat, s tou větší škálou možností, kterou jsme třeba na podzim neměli. Bylo období, kdy jsme měli pomalu jednoho útočníka. Teď je to zase v tomto směru radostnější, takže dá se zvolit různý scénář,“ těší plzeňského kouče Miroslava Koubka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co před zápasem Plzně s Ferencvárosem říká trenér Miroslav Koubek a záložník Pavel Šulc

Po zranění a dlouhé pauze se do formy dostává Nigerijec Rafiu Durosinmi, v pohárech se střelecky prosazuje Ghaňan Prince Adu a dobré výkony předváděl také zkušený Matěj Vydra, navíc je připraven urostlý Daniel Vašulín. Se všemi si pak na hřišti dokáže vyhovět záložník Pavel Šulc.

„Jsou to různé typy, se všemi se spolupracuje dobře. Když tam jsou vyšší útočníci, tak pro mě je pak snazší to, že se balony odráží víc k nám, když tam zase jsou náběhoví útočníci, tak mám trošku jiné úkoly, dáváme to spíš za obranu,“ vysvětluje Šulc, který by proti maďarskému celku neměl v základní sestavě trenéra Miroslava Koubka scházet

Ani dva góly do sítě Teplic v podání Durosinmiho naopak Nigerijci pozici v zahajovací jedenáctce nezaručují.

„Dá se zvolit různý scénář, uvidíme, jaký zvolíme. Když odbočíme k Teplicím, tak každé utkání má nějaký předpokládaný scénář a volíte podle typologie hráčů. Zároveň je potřeba si uvědomit a nezapomenout, že, při vší úctě k Teplicím, my hrajeme s maďarským mistrem, účastníkem play-off, to je jiná váhová kategorie,“ připomíná Koubek.

Zápas jeho Viktorie s Ferencvárosem má ve Štruncových sadech výkop ve 21 hodin. Přímý přenos nabídnou Radiožurnál a Radiožurnál Sport, web iROZHLAS.cz bude utkání sledovat v podrobné online reportáži.