Chceme se poprat o postup, říká před zápasem v Litvě asistent trenéra fotbalové jednadvacítky Horňák

Čeští fotbalisté do 21 let se připravují na utkání ve skupině o postup na mistrovství Evropy. Lvíčata čeká zápas v Litvě, která je zatím v tabulce bez bodu. Jako výhodu před utkáním vnímá asistent trenéra Michal Horňák to, že reprezentanti přijeli na sraz z plné zátěže. Jonava (Litva) 11:53 6. září 2024

„Většina našich hráčů – oproti předešlým letům, a hlavně jaru – hraje v ligových týmech víc, hrají v základních sestavách,“ je rád asistent trenéra Michal Hořnák, že mu na reprezentační sraz přijedou fotbalisté rozehraní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co před zápasem s Litvou trenér české fotbalové reprezentace říká Jan Suchopárek a jeho asistent Michal Horňák

Měl na mysli například obránce Adama Ševínského, Karla Spáčila, Denise Halinského. Ze záložníků pravidelně na klubové úrovni hraje Patrik Vydra, Marek Icha a další čeští reprezentanti do 21 let, a to včetně Michala Ševčíka a Adama Karabce, kteří sbírají zkušenosti ve druhé Bundeslize.

„Někteří odešli do zahraničí, ale i tam celkem pravidelně nastupují. To bych ocenil, že hráči, kteří dřív tolik nehrávali, teď nastupují pravidelně. A Tonda je jeden z nic. Přesunul se i do lepšího týmu, kde dostává příležitost, což je pro nás jedině dobře,“ chválí Horňák brankáře pražské Slavie Antonína Kinského.

Ten je jasnou jedničkou vršovického klubu, která zatím jen třikrát v soutěžním utkání inkasovala. Česká jednadvacítka nemá kvalifikaci o postup na evropský šampionát dobře rozehranou. Ze čtyř utkání vyhrála jediné.

„Na podzim nás čekají čtyři zápasy v rychlém sledu. Chtěli bychom je zvládnout a poprat se o přímý postup z prvního místa, případně z druhého či barážového místa. To je náš cíl,“ říká Horňák.

„Pro nás je povinností zvládnout oba zápasy s Litvou, to je základ, abychom pomýšleli na úspěch. Všichni proti Litvě uhráli šest bodů a pro nás je jednoznačné, že se musíme soustředit na to, abychom zvítězili a pomalu doháněli ztrátu, kterou jsme si udělali v začátku,“ doplnil svého asistenta hlavní trenér Jan Suchopárek.

Česká reprezentace do 21 let nastoupí v litevské Jonavě ve 14.30.